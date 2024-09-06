TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Denizlispor, tarihinde ilk kez 3'üncü Lig'e düşmenin üzüntüsüyle sezona Ege derbisinde Bergama Sportif'i ağırlayarak başlayacak. Maç, Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da oynanacak, ancak ev sahibi ekip, geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle seyircisiz sahaya çıkacak. Transfer yasağı nedeniyle kadrosunu üç yıldır takviye edemeyen Denizlispor, tamamen altyapı oyuncularıyla mücadele edecek.

2'nci Grup'ta ise Uşakspor, saat 16.00'da deplasmanda Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacak. Ligin yeni ekibi Tire 2021 FK, ilk maçında saat 19.00'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda Kelkit Hürriyetspor'u ağırlayacak. Tire FK, bu maç öncesi son olarak İstanbulspor'dan 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Ahmet Can Özer'i kiraladı.

3'üncü Grup'ta, saat 16.30'da oynanacak maçlarda Ayvalıkgücü Belediyespor, Hüsnü Uğural Stadı'nda Aliağa Futbol'u ağırlayacak, Efeler 09 SFK ise Didim Atatürk Stadı'nda Viranşehir Belediyespor ile karşılaşacak.