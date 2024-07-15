Denizlispor, tarihinde ilk kez TFF 3. Lig’e düşmenin şokunu yaşarken, maddi sıkıntılarla da boğuşuyor. Horozlar, transfer yasağı nedeniyle as kadrodaki oyuncularını birer birer kaybetti. Maddi sıkıntılar nedeniyle 500 milyon TL borcu bulunan kulüp, maaş ödemelerinde de zorlanıyor. Desteklerin kesilmesiyle takım otobüslerinin satışa çıkarılması, taraftarlar arasında büyük bir tepkiye yol açtı.

Belediye ile gerilim

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin Osman Zolan döneminde sağladığı destekler, yeni belediye başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu döneminde son buldu. Denizlispor Kulübü Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım, Çavuşoğlu'ndan 3 ay sonra randevu alabildiğini ve bu görüşmede projelerinin dinlenmeden kapı dışarı edildiğini belirtti. Belediye tarafından geri alınan otoparklar, gıda ve iaşe yardımlarının kesilmesi ve altyapı tesislerine erişimin engellenmesi gibi kararlar, kulübü zora soktu. Çöp ve moloz dökme alanı olarak kullanılan bölge de kulüpten geri alındı.

Taraftar tepkili

Denizlispor taraftarları, sosyal medya üzerinden Başkan Yıldırım'a destek vererek, Çavuşoğlu'na yönelik tepkilerini dile getirdi. Taraftarlar, kulüplerine yapılan bu saygısızlığı kabul etmeyeceklerini belirtti.

Kadro krizi

3. Lig’de mücadele edecek olan Denizlispor, ekonomik sorunların yanı sıra kadro dağılma tehlikesiyle de karşı karşıya. Transfer yasağı nedeniyle iskelet kadrosunu koruyamayan Denizlispor, sağ bek Emre Sağlık dahil olmak üzere toplam 7 as oyuncusunu kaybetti. Diğer ayrılan oyuncular arasında Abdülkadir Sünger, Gökhan Süzen, Bekir Turaç Böke, Muhammed Özkal, Mustafa Kaçan ve Mehmet Eren Sıngın bulunuyor. Genç oyuncularla yola devam edecek olan takımda, teknik ekibin alternatif sıkıntısı yaşadığı kaydedildi.