Son 3 yılda yaşanan oyuncu göçüyle kadro büyük ölçüde dağılan Denizlispor'da kalanlar ise altyapıdan yetişen genç yetenekler. 2021'den beri transfer yasağıyla mücadele eden Denizlispor'un FIFA'da 11 adet kesinleşmiş dosyası bulunuyor. Bu durum, kulübün yeni transfer yapmasını imkansız hale getiriyor. Mevcut kadrodaki oyuncuların sözleşmelerinin bitmesiyle birlikte kulüp zor bir durumda.

Tecrübeli İsimlerin Yerini Altyapı Dolduracak

Bekir Turaç Böke, Abdülkadir Sünger, Alihan Kalkan, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Muhammet Özkal ve Emirhan Kaşçıoğlu gibi tecrübeli isimlerin takımdan ayrılmasıyla birlikte, camiada büyük bir endişe hakim.