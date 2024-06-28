TFF 3'üncü Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Denizlispor, daha önce teknik direktörlük görevine getirildiği açıklanan Çağdaş Mavioğlu ile resmi sözleşme imzaladı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreni sonrası kulüp, yeni teknik direktörüne başarılar diledi.

İmza töreni ve açıklamalar

Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreniyle 47 yaşındaki teknik direktör Çağdaş Mavioğlu'nu resmen göreve getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Çağdaş Mavioğlu ile anlaşma sağlamıştır. Çağdaş Mavioğlu’na hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Çağdaş Mavioğlu'nun kariyeri

Mavioğlu, kariyerinde daha önce Denizlispor'un yanı sıra Fethiyespor, Adanaspor, Adana Demirspor, Samsunspor ve Bodrumspor gibi kulüplerde yardımcı antrenörlük yaptı. Tecrübeli teknik adam, yeni görevinde Denizlispor'u başarılı bir sezona taşımayı hedefliyor.

Mavioğlu'nun ekibinde Mustafa Gözlükaya yardımcı antrenör, Fevzi Tuncay kaleci antrenörü, Güneş Atabaş atletik performans antrenörü, Serkan Oksay ile Barış Barutçu maç ve performans analisti, Bürhan Soyugür atletik performans antrenörü olarak görev alacak.