Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle transfer yapamayan ve as futbolcularının neredeyse tamamıyla vedalaşmak zorunda kalan yeşil-siyahlılar 36 yaşındaki futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik sözleşme imzaladı. Yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, 2 yıldır takımımızın kaptanlığını yapan Gökhan Süzen ile yeniden anlaşarak 1+1 sözleşme imzaladı" denildi.



Gökhan geçen sezon 1'inci Lig'de Denizlispor formasını 32 maçta giydi. Deneyimli sol bek, 2804 dakika süre alıp 2 gol attı ve 7 de asist yaptı. Gökhan Süzen, yaşanan maddi sıkıntılara rağmen geçen sezon takımdan ayrılmadı.



SELAMİ URHAN YASI



Denizlispor'un eski başkanlarından Selami Urhan hayatını kaybetti. Kulüpte 1999-2000 yıllarında başkanlık yapan Urhan, Kuşadası'nda kalp kalp krizi geçirdi. Çağrılan sağlık ekibi tarafından Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan Urhan, iki kez kalp masajı yapılarak hayata döndürülmeye çalışılsa da kurtarılamadı. Denizlispor Urhan için ailesine başsağlığı mesajı yayınladı.