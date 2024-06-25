Denizlispor, 14 Mayıs'taki kongrede başkan seçilen Ahmet Yalın Yıldırım'ın ekibini yenilemek amacıyla aldığı olağanüstü genel kurul kararı sonrasında yeni yönetim kadrosunu belirledi. Yeşil-siyahlıların olağanüstü seçimli genel kurulu EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongrede koltuklar boş kalırken, toplam 452 üyesi olan Denizlispor'un oy kullanma hakkına sahip 133 üyesinden sadece 40 üyesi genel kurula katıldı.
Genel kurul kararları
Denizlispor'da kongrede önemli kararlar alındı. Borçlanma yetkisi, kulüp isim hakkının sponsorluğa verilmesi ve şirketleşme yetkisi delegeler tarafından kabul edildi. Ayrıca, Denizlispor A.Ş yönetimine Nevzat Yılmaz'ın atanması da onaylandı. Oylamaların ardından Başkan Ahmet Yalın Yıldırım'ın yeni yönetimi belli oldu.
Yeni yönetim kurulu
Denizlispor'un yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:
- Anıl Aba
- Abdullah Cengiz Kılıç
- Ümit Alptekin
- Nevzat Yılmaz
- Kenan Kardemir
- Cem Öztürk
- Cengizhan Öztürk
- Mikail Altundaş
- Güray Özkan
- Kazım Berk Zoroğlu
- Çetin Kartal
- Hüseyin Yılmaz
- Volkan Uzunay
- Mehmet Ceşen
Başkan Yıldırım'ın açıklamaları
Başkan Ahmet Yalın Yıldırım, güven tazelemenin ardından yaptığı açıklamada, Denizlispor'un yeniden güçlü bir şekilde ayağa kalkması için kararlılıkla çalışacaklarını belirtti. Yeni yönetim kuruluyla birlikte kulübün geleceği için önemli adımlar atacaklarını ifade eden Yıldırım, taraftarlardan destek beklediklerini vurguladı.