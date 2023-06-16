Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'e geçen sezon veda eden Denizlispor'un Başkanı Mehmet Uz değerlendirmelerde bulundu. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Uz, "Denizlispor'un ne kadar borcu var ben de bilmiyorum. Transfer yasağını açamayacağız" dedi. Göreve devam edeceğinin sinyallerini veren Mehmet Uz, "Transfer tahtasını açmamız mümkün görünmüyor. En azından kısa vadede göreve devam edebiliriz" diye konuştu. Yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle as oyuncularını bir bir kaybeden yeşil-siyahlılarda taraftarların bir kısmı Uz'un istifa etmesi gerektiğini ve olağanüstü genel kurula gidilmesinin şart olduğu görüşünü sosyal medyada paylaştı.