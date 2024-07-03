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Kaleci Abdulkadir Sünger ise 1'inci Lig temsilcisi Şanlıurfaspor ile anlaştı. Denizlispor'da geçtiğimiz günlerde Mustafa Kaçan bonservis ücreti karşılığı Beyoğlu Yeni Çarşı'ya transfer olmuştu.

Yeşil-siyahlı takımda geçen sezon 2'nci Lig'de küme düşen kadroda yer alan ve 15 kez rakip fileleri sarsan santrfor Bekir Turaç Böke, Süper Lig temsilcisi Sivasspor'la sözleşme imzaladı.

Tarihinde ilk kez 3.Lig'e düşen Denizlispor 'da kulüpten ayrılanlar ve yeni adresleri belli olmaya başladı.

EURO 2024 | Türkiye - Avusturya maçının kadroları belli oldu

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