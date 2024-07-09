Denizlispor, 3. Lig'deki mücadelesine güçlü bir şekilde başlamak için yerel esnafla el ele veriyor. Yeşil-siyahlı kulüp, "Esnaf takımının 1 asgari ücret ile yanında" kampanyası başlatarak, esnaflardan destek bekliyor.

Denizlispor'dan esnafa çağrı: "Omuz omuza verelim"

Denizlispor, tarihinde ilk kez 3. Lig'de mücadele etmeye hazırlanırken, kulübe kaynak yaratmak amacıyla esnaflarla iş birliği yapma kararı aldı. Yeşil-siyahlı kulüp, başlattığı "Esnaf takımının 1 asgari ücret ile yanında" kampanyası ile esnaflardan destek bekliyor. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün kurtuluşu için çıktığımız yolda esnaflarımız da yol arkadaşımız olmaya ve şehrin tek markası olan Denizlispor'umuza sahip çıkmaya devam ediyoruz" denildi.

Denizlispor’un başlattığı kampanya kapsamında, esnafların 1 yıllık maaş tutarı olan 200 bin TL’yi aylık ödeyecek şekilde bağışta bulunmaları isteniyor. Kampanyaya katılan esnaflarla reklam sponsorluk anlaşmaları imzalanacak. Bu sayede, esnaflar hem kulübe destek olacak hem de kendi iş yerlerinin tanıtımını yapma fırsatı bulacaklar. Kulüp yönetimi, tüm esnafları kampanyaya destek vermeye davet etti.

Şehrin markası Denizlispor

Denizlispor, yıllardır Denizli şehrinin tek markası olarak biliniyor ve bu marka değerini korumak için tüm şehir kenetlenmiş durumda. Kulüp yönetimi, esnafların desteğiyle birlikte, yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Denizlispor Başkanı, "Esnaflarımızın desteğiyle takımımızı yeniden hak ettiği yerlere getireceğiz" dedi.

Esnafın Kampanyaya Katılımı

Kampanyaya ilk destek veren esnaflardan biri olan Ali Vural, "Denizlispor bu şehrin en önemli değerlerinden biri. Takımımızı desteklemek için elimizden geleni yapacağız. Kampanyaya katılarak kulübümüze destek olmanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Diğer esnafların da kampanyaya yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.