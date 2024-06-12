Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım, 24 Haziran'da yapılacak olağanüstü kongre öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Kulübün borç durumu ve yeni sezon planlaması hakkında bilgi veren Yıldırım, takımın başına Çağdaş Mavioğlu'nun getirildiğini açıkladı. Geçen sezon 2. Lig'den düşen Denizlispor'da, teknik direktör Özcan Bizati'ye ve takımdan ayrılan diğer oyunculara teşekkür etti.

Başkan Yıldırım, Denizlispor'un toplam 429 milyon 732 bin TL borcu olduğunu açıkladı. Bu borç yüküyle mücadele etmek için çeşitli stratejiler geliştirdiklerini belirtti. Yıldırım, teknik direktör Özcan Bizati'ye teşekkür ederek, Bizati'nin 3 yıllık sözleşmesinden doğan 10 milyon TL'lik alacağından feragat ettiğini açıkladı. Ayrıca, Abdülkadir Sünger ve Bekir Turaç Böke'nin de alacaklarını bırakarak kulüpten ayrıldığını belirtti.

Yeniden yapılanma dönemi

Yeni sezonda takımın başında Çağdaş Mavioğlu'nun olacağını duyuran Yıldırım, Mavioğlu'nun takımın yeniden yapılanmasında önemli bir rol üstleneceğini söyledi.

Yıldırım, Denizli'de Denizlispor'un yanı sıra Denizli FK adında yeni bir takım kurulması girişiminden haberdar olduklarını ifade etti. Bu projenin, Denizlispor'un pilot takımı olarak değerlendirilmesinin daha uygun olacağını savunan Yıldırım, Denizlispor'un markasının korunması gerektiğini vurguladı. "Amacımız Denizlispor'u yok etmek değil, aksine daha güçlü kılmak. Bu nedenle Denizlispor'a destek verilmesini istiyoruz," şeklinde konuştu.