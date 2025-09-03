Akaryakıt fiyatları uluslararası petrol piyasalarındaki yükselişe bağlı olarak artmaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre 4 Eylül 2025 Perşembe gününden itibaren motorin grubunda 2,10 TL fiyat artışı bekleniyor. Benzinde ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Motorine zam kapıda

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyor. Edinilen bilgilere göre, 4 Eylül’den itibaren motorin fiyatlarına 2,10 TL zam yapılacak. Benzin ve LPG fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik beklenmiyor.

3 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul

Avrupa Yakası: Benzin 52,84 TL, Motorin 52,15 TL, LPG 26,51 TL

Anadolu Yakası: Benzin 52,69 TL, Motorin 52,03 TL, LPG 25,88 TL

Ankara

Benzin: 53,63 TL

Motorin: 53,09 TL

LPG: 26,40 TL Şaşırmaya hazır olun: Eylül ayında yatırımcıları neler bekliyor? İçeriği Görüntüle

İzmir

Benzin: 53,95 TL

Motorin: 53,43 TL

LPG: 26,33 TL

Sürücüler zam öncesi depolarını dolduruyor

Akaryakıt fiyatlarının sık sık değişmesi nedeniyle sürücüler, zam gelmeden önce depolarını doldurmayı tercih ediyor. Son dönemde motorin fiyatları ile benzin arasındaki makasın daralması dikkat çekiyor.