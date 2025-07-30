Kira ilişkilerinde en çok sorun yaşanan konulardan biri: Depozito

Kira sözleşmeleri sona ererken yaşanan en büyük uyuşmazlıklardan biri, depozito bedelinin iadesi konusunda yaşanıyor. Kakıcı & Şimşek Hukuk Bürosu kurucularından Av. Elvan Kakıcı Şimşek, bu konuda kiracı ve ev sahiplerinin dikkat etmesi gereken yasal çerçeveyi açıkladı.

Şimşek, depozitonun bir güvence bedeli olduğunu, kira borcu yerine sayılamayacağını vurgulayarak, sözleşme sonunda iade edilmesinin esastır olduğunu belirtti.

Depozito ne amaçla alınır?

Türk Borçlar Kanunu’nun 342. maddesine göre depozito; taşınmazda oluşabilecek hasarlar veya sözleşmeye aykırı durumları teminat altına almak amacıyla alınır. Şimşek, “Depozito, ev sahibi için kazanç değil, kiracının sorumluluklarına karşı bir güvence aracıdır” dedi.

❗ Yasal sınır: Konut ve çatılı iş yeri kiralarında depozito tutarı, en fazla 3 aylık kira bedeli kadar olabilir.

Depozito nasıl muhafaza edilmeli?

Eğer depozito nakit veya kıymetli evrak olarak alınıyorsa, bir vadeli banka hesabında saklanmalı. Banka, bu teminatı yalnızca:

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Mahkeme kararıyla

İcra takibinin kesinleşmesiyle

serbest bırakabilir.

Ev sahibi, sözleşme bitiminden itibaren 3 ay içinde hukuki bir girişimde bulunmazsa, banka teminatı kiracıya iade etmekle yükümlüdür.

Son ay kirası depozitodan düşülebilir mi?

Av. Elvan Kakıcı Şimşek’e göre en sık karşılaşılan hatalardan biri, kiracının son ay kirasını ödemeyip bunu depozitodan mahsup etmeye çalışması.

“Depozito kira yerine geçmez. Kiracı, kira borcunu tam ve zamanında ödemek zorundadır. Aksi halde ev sahibi yasal haklarını kullanabilir.”

Depozito iadesi için gerekli şartlar

Depozito bedelinin iade edilebilmesi için bazı temel koşulların yerine getirilmiş olması gerekir:

Kira sözleşmesinin sona ermiş olması

Taşınmazın hasarsız ve eksiksiz teslim edilmesi

Başka bir borç-alacak ilişkisinin kalmamış olması

Şimşek, anahtar teslim tutanağı düzenlenmesinin, olası uyuşmazlıkların önüne geçmek için etkili bir yöntem olduğunu söylüyor.

İade tutarı nasıl belirlenmeli?

Depozitonun geri ödeneceği miktar, Yargıtay kararları ışığında sözleşme tarihindeki kira-depozito oranı baz alınarak hesaplanmalıdır. Ancak taraflar sözleşmede “depozito aynen iade edilir” şeklinde anlaşmışsa, güncelleme yapılmaksızın ödenen miktarın aynen iadesi gerekir.

Depozito: Güveni temsil eden yasal bir araç

Depozito, kira ilişkisinde hem kiracı hem de ev sahibi açısından güvenlik sağlayan bir mekanizma. Ancak amacından saptığında, hukuki sorunlar doğurabiliyor.

Şimşek, “Her iki taraf da hak ve yükümlülüklerini bilmeli, sözleşmeler açık ve yazılı olarak hazırlanmalı. Teslim süreci de belgelenmeli” diyerek tüm taraflara şeffaf ve bilinçli hareket etme çağrısında bulundu.

Uzman Hakkında

Av. Elvan Kakıcı Şimşek, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup, Yeditepe Üniversitesi'nde Özel Hukuk alanında yüksek lisans yaptı. 2003-2005 yıllarında Londra’da hukuk bürosunda çalıştıktan sonra 2007’de Kakıcı Şimşek Hukuk Bürosu’nu kurdu. Özellikle gayrimenkul hukuku, aile hukuku ve girişim hukuku alanlarında uzman. Aynı zamanda Türkiye Kadın Girişimciler Derneği ve İstanbul Barosu üyesi.