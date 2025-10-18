Selçuk Belediyesi’nin kadın ve çocuk odaklı örnek projesi Deppo Efes Masal Evi, tarım işçisi kadınların çocuklarına güvenli bir ortam sunuyor.

Kadın emeği ve çocuk sevgisi bir arada

Selçuk Belediyesi tarafından 2019 yılında hayata geçirilen Deppo Efes Masal Evi, tarım işçisi kadınların çocuklarını güvenle emanet edebildiği örnek bir sosyal belediyecilik projesi olarak öne çıkıyor.

Deppo Efes Soğuk Hava İşletmesi içerisinde kurulan merkezde, anneler çalışırken çocuklar da güvenli, sıcak ve eğitici bir ortamda vakit geçiriyor.

Okul öncesi öğretmenler eşliğinde çocuklara sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimlerini destekleyen etkinlikler düzenleniyor. Böylece, kırsal bölgelerde yaşayan kadınlar hem iş gücüne katılabiliyor hem de çocukları kaliteli zaman geçiriyor.

“Çocuklarımızı güvenle bırakabiliyoruz”

Tarım işçisi Sakine Yalçın, Masal Evi uygulamasından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek şunları söyledi:

“Çocuklarımızı güvenli bir yere bırakabiliyoruz, çalışırken gözümüz arkada kalmıyor. Özellikle öğretmenlerimiz çok ilgili. Dört çocuğum var, ikisini burada büyüttüm. Belediyemize çok teşekkür ederim. Ben tek başıma bir ev geçindiriyorum, burası olmasa çalışamazdım.”

“Onlar sayesinde biz çalışabiliyoruz”

Bir diğer tarım işçisi Burçin Karşiray ise Masal Evi’nin kadınların iş hayatına katılımını kolaylaştırdığını ifade etti:

“Oğlumu bir senedir Masal Evi’ne bırakıyorum. Bu proje kadınlar için çok anlamlı. Çocuğum güzel bir eğitim alıyor, öğretmenlerimiz çok ilgili. Kadınların aile bütçesine katkı sağlaması için çok güzel bir proje. Onlar sayesinde biz çalışabiliyoruz.”

“Böyle bir hizmet olmasaydı çalışamazdım”

Masal Evi sayesinde çalışma hayatına katıldığını belirten Gonca Çelik ise şöyle konuştu:

“İki çocuk annesiyim. Çocuklarımı Masal Evi’ne bırakıp gönül rahatlığıyla çalışabiliyorum. Böyle bir hizmet olmasaydı işe gelemezdim. Çocuklarımız güvenli bir ortamda. Efes Selçuk Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz.”

“Daha çok kadına istihdam yaratabiliyoruz”

Deppo Efes’te faaliyet gösteren bir meyve firmasının yöneticisi Abdülselam Akgün, Masal Evi’nin istihdama katkısına dikkat çekti:

"Kadınların çocuklarını emanet edebilecekleri güvenli bir alan olması sayesinde daha fazla kadın çalışabiliyor. Biz de işveren olarak daha çok kadına istihdam sağlayabiliyoruz. Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel'e bu vizyoner hizmeti için teşekkür ediyoruz."

Selçuk’ta kadın ve çocuk odaklı sosyal belediyecilik

Selçuk Belediyesi, Deppo Efes Masal Evi ile hem kadın istihdamını artırmayı hem de çocukların gelişimini desteklemeyi hedefliyor.

Projeyle, kırsal kesimlerde yaşayan annelere ekonomik özgürlük sağlanırken, çocuklara da güvenli ve eğitici bir ortam sunuluyor.