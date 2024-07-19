Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde kalıcı konut inşası ve bölgenin yeniden ihya sürecine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Yardımcılarının Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle atanmasının ardından, Bakan Murat Kurum afet bölgesi için yeni görevlendirmeler yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen illerdeki çalışmaların daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve hızlı bir şekilde tamamlanması için Bakan Yardımcıları Fatma Varank ve Ömer Bulut’u görevlendirdi.

Bu kapsamda, Malatya ve Kahramanmaraş’taki çalışmalar Bakan Yardımcısı Fatma Varank’ın; Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Adana, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ illerindeki çalışmalar ise Bakan Yardımcısı Ömer Bulut’un koordinesinde yürütülecek.