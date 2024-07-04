İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü programının ikinci yılının ilk çeyrek sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesinde kalıcı refahın tesisine katkı sunmak amacıyla 15 aydır devam eden program kapsamında bölgedeki KOBİ ve esnafın Hepsiburada üzerinden yaptığı ticaretin hacmi 5,2 milyar liraya ulaştı.

Depremden sonra Hepsiburada ile e-ticarete başlayan işletmelerin sayısı 3 bin 800'e yükselirken, programdan yararlanarak satış yapan aktif işletme sayısı 8 bin 200 oldu.

Kadınlara yönelik özel destek sayesinde programdan yararlanan kadın girişimciler ve kadın kooperatiflerinin sayısı 3 bin 500'e, ticaret hacmi ise 397 milyon liraya ulaştı.

Hepsiburada, iki yıl içinde 10 bin işletmeye erişmeyi, bölgeden tüm Türkiye'ye ve dünyaya toplam 10 milyar liralık satış hacmi oluşturmayı hedefliyor.

Hepsiburada Adana ve Hatay'da açtığı E-Ticaret İhtisas Merkezleri'nde satıcılara lojistik, pazarlama, müşteri hizmetleri ve eğitim konularında destek sağlıyor.

- "Her üç ayda bir program sonuçlarını kamuoyuyla paylaşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Cem Tanır, deprem bölgesine yönelik hem ekonomik hem de sosyal destekleri aralıksız devam ettirdiklerini kaydetti.

Tanır, "Depremin üzerinden bir yıldan uzun bir zaman geçti ancak yaşanan büyük yıkımın yaralarını sarmak, bölgede kalıcı refahı tesis etmek için hala gidilmesi gereken uzun bir yol var. Depremden bir ay sonra başlattığımız Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü programı kapsamında hem bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan yeniden canlanmasına destek oluyor, hem de her üç ayda bir program sonuçlarını kamuoyuyla paylaşarak deprem bölgesiyle dayanışmayı gündemde tutmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

KOBİ ve esnafın Hepsiburada üzerinden yaptığı ticaretin hacminin son 3 ayda yıl sonuna göre yaklaşık yüzde 50 büyüdüğünü aktaran Tanır, Hepsiburada ile e-ticarete başlayan işletmelerin sayısı ise yüzde 35 artış gösterdiğini vurguladı.

"Her Siparişin Bir Hediyeye Dönüşüyor" kampanyasıyla, 235 bin çocuk için kitap ve oyuncak bağışı topladıklarını hatırlatan Tanır, "Ayrıca Yarınlara Söz programıyla deprem bölgesindeki üniversite öğrencisi gençlere eğitim verdik ve programı bitiren gençlere Hepsiburada'da staj imkanı sağladık." ifadelerini kullandı.

- "Hepsiburada'nın desteğiyle yeniden büyümeye çalışıyoruz"

Neon Park Butik'in sahibi ve işletmecisi Sevcan Kızgındemir, depremden sonra işyerinin yıkıldığını belirterek, "Bu süreçte büyük zorluklar yaşadık çünkü çevrede satış yapacak kimse kalmamıştı. Bir tanıdığımın önerisiyle Hepsiburada ile yolumuz kesişti ve onların desteğiyle işimize devam edebildik. Hepsiburada, bizim için bir e-ticaret merkezi kurarak, ürünlerimizi nasıl yükleyeceğimiz ve nasıl satış yapacağımız konusunda eğitimler verdi. Bu destek sayesinde satışlarımızı artırdık ve ayakta kalabildik." şeklinde görüş belirtti.

Demir Boya'nın sahibi Adem Demir de deprem sonrası iş yerlerinin yıkılmasıyla büyük bir darbe aldıklarına değinerek kargo ve satışlarının Hepsiburada tarafından sağlandığının ve komisyonlarda yapılan iyileştirmeler sayesinde satışlarının arttığın altını çizdi.

Sez Art Mimarlık'ın sahibi Sezer Kızgındemir de Hatay'da faaliyet gösteren Sez Art Mimarlık olarak, tribün ve benzeri yapılar için 3D yazıcılarla üretim yaptıklarını ve bu ürünleri Hepsiburada üzerinden satışa sunduklarını aktararak şunları kaydetti:

"Hepsiburada ile olan işbirliğimiz, sosyal medyada ve televizyonda gördüğümüz kampanyalar sayesinde başladı ve o günden beri birlikte çalışıyoruz. Depremden sonra Hepsiburada'nın sunduğu komisyon almama ve kargo bedellerinde indirim gibi kampanyalar sayesinde işimizi devam ettirebildik. Ayrıca, deprem sonrasında kurulan E-Ticaret İhtisas Merkezi işimizi büyük ölçüde kolaylaştırdı. Eskiden ürünlerimizin fotoğrafını çekmek veya sistemle ilgili bilgi almak zor oluyordu ama şimdi bu merkez sayesinde bu tür zorlukları aşabiliyoruz. Depremde makinelerimizin çoğu enkaz altında kaldı ve firmamız biraz küçüldü, ancak Hepsiburada'nın desteğiyle yeniden büyümeye çalışıyoruz."