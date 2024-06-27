DEGÜDER Başkanı Sinan Türkkan, Bahçelievler'de kısmen çöken 7 katlı binanın enkazı önünde önemli açıklamalarda bulundu. Türkkan, İstanbul'daki deprem riskini vurgulayarak, özellikle 2000 yılından önce inşa edilmiş, mühendislik hizmeti alamamış binaların acilen güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kontrolsüz yapılaşma nufüsla birlikte arttı

İstanbul'un 1970 ve 1990 yılları arasında nüfus artışıyla birlikte kontrolsüz bir yapılaşma yaşadığını belirten Türkkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu bina 1980 yılında yapılmış. Muhtemelen su yalıtımı ve izolasyon eksikliği nedeniyle korozyon sorunları yaşanmış. Bu gibi yapıların sayısı oldukça fazla. Üstelik bu binalara sonradan kat ilavesi yapılıyor. Zaten kendisini zor taşıyan bir binaya bu şekilde müdahaleler sonuçları kaçınılmaz hale getiriyor."

İstanbul'un eski binaları güçlendirilmeli

Türkkan, 2000 yılı öncesi yapılan binaların derhal incelenmesi ve gerekli güçlendirme çalışmalarının başlatılması gerektiğini vurgulayarak, "Ayakta duramayacak kadar kötü durumda olan binaların güçlendirilmesinin anlamı yok. Ancak kurtarılabilir nitelikte olanlar proje doğrultusunda güçlendirilirse bu mümkün olabilir. Hatay'da benzer örnekler gördük, doğru uygulamalarla güçlendirilen binalar depreme karşı dayanıklı olabiliyor" şeklinde konuştu.

DEGÜDER Başkanı Sinan Türkkan'ın uyarıları, İstanbul'daki eski binaların depreme hazırlıklı hale getirilmesi gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu.