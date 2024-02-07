Geçen yıl 6 Şubat sabahına bir felaket haberi ile uyandık. Ard arda gelen 2 çok şiddetli deprem Anadolu tarihinin en büyük depremlerindendi ve on bir ilimizde müthiş bir yıkım yaşattı. Ondan bir yıl öncesinde İzmir’de yaşadığımız 7 büyüklüğündeki depremde yaşadığımız dehşeti anımsayınca, ondan yüzlerce kat büyük depremi insan hayal bile edemiyor, Allah daha beterinden korusun. Geç giden yardımlar, sistemin organize olmasındaki sorunlar, günlerce tartışıldı. Kaybettiğimiz insan sayısının verilmesi 53 bin civarında durduruldu. Geçenlerde Çevre ve Şehircilik bakanı ağzından kaçırdı “130 bin canımız gitmiş…”. Sonra Cumhuriyet tarihimizde diye bir düzeltme yaptı. Ama hala yakınlarına ulaşamayan insanlarımız olduğu düşünülürse…

***

İbn-i Haldun’un “Coğrafya kaderdir” sözü yüzyıllardır tartışıladursun, depremin bir kader olmadığı örnekleri ile ortada. Zira deprem değil binalar insanları öldürüyor. Dünyanın canlılığının sonucu olan levha tektoniği ve buna bağlı ortaya çıkan depremler bütün dünyayı etkiliyor. Çok büyük depremlerin olduğu Japonya’da depremlerde çok az insan ölüyor, 2011 yılındaki 9 büyüklüğündeki depremde, eğer tsunami olmasaydı, çok az insan hayatını kaybedecekti. Çok büyük depremlerin yaşandığı bir diğer ülke, Güney Amerikada Pasifik okyanusu kenarındaki Şili. 1960 Valdivia veya büyük Şili depremi dünyada kaydedilmiş en büyük deprem olarak kayda geçmiş. Tam 9,5 büyüklüğünde.

***

Ancak Şili bu depremden ders çıkartarak, sıkı imar kanunları, deprem ve tsunami izleme sistemi, deprem önlemlerini ana okullarına kadar yayarak ciddi tedbirler aldı. 2015 deki 3 dakika süren 8,3 büyüklüğündeki İllapel depreminde sadece 13 kişi hayatını kaybetti. 2016 daki 2016 daki 7.6 lık Chiloe depreminde ise hiç kimse hayatını kaybetmedi. Demek ki konu ciddiye alınınca sonuç olumlu oluyor.

***

Biz İstanbul’da büyük bir deprem beklerken, deprem bilimciler doğu Anadolu Hakkari-Bingöl yöresinde yine çok büyük bir deprem için uyarılar yaparken, daha geçen yıl olan Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını saramadık. Bu kış günlerinde hala çadırlarda yaşamak zorunda olan insanlarımızı düşündükçe, içim sızlıyor. Bulunduğumuz coğrafya, depremlerin bitmeyeceği bir yer. Geçmişten dersler çıkartmadıkça, Şili ve Japonya örneğindeki gibi çok ciddi önlemler almadıkça, acılarımız hiç bitmeyecek, anma törenleri, ağlama ritüelleri dışında bir şey yapamayacağız. Ne acı…

***