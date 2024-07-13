Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar 76 bin deprem konutunun hak sahiplerine tesliminin gerçekleştiğini belirterek yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bakan Kurum, bir dizi ziyaretler ve saha incelemesi için geldiği Gaziantep'te AFAD İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023’teki depremlerden 46 gün sonra 11 ilde 180 bin konutun temelinin atıldığını hatırlattı.

O dönem deprem bölgesini bakanlığın bir üssü gibi kullandıklarını belirten Kurum, "46 günde neredeyse tüm dünyaya örnek olacak, eşi benzeri görülmemiş bir seferberlik anlayışıyla 11 ilimizde 180 bin konutun temelini attık. Bu inançla çalışmalarımıza başladık. Hiçbir kimseyi birbirinden ayırmadık. Vatandaşımızın bizden nerede bir talebi varsa oraya koşmaya çalıştık ve vatandaşların taleplerini doğrudan kararlarımıza yansıtarak, sorunun değil çözümün aktörü olmaya gayret gösterdik" dedi.

Beş yılda 100 bin konut teslim edilemedi

Deprem bölgesindeki 11 ilde 276 bin konutun inşasının devam ettiğini dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 76 bin konutun teslimi gerçekleşmiş ve inşallah bundan sonraki süreçte her ay 25-30 bin konutun teslimini planlıyoruz. Yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslimini hedefliyoruz. İnşallah 2025 yılına geldiğimizde de İslahiye'de, Nurdağı'nda, Araban'da köylerimizde 11 ilimizde evine girmeyen depremzede kardeşimiz kalmasın istiyoruz. Bu anlayışla çalışıyoruz ve bir yuvamızı bir saat daha erken verebilmek için ekip arkadaşlarımız sahada gece gündüz çalışıyor. Gaziantep özeline baktığımızda şu ana kadar 14 bin 710 yeni yuvamızı, iş yerimizi vatandaşlarımıza teslim ettik. Bugün halen Nurdağı, İslâhiye, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 32 bin 299 konutumuzun, iş yerimizin inşası devam etmektedir."

Yeniden bakanlık koltuğuna oturan Murat Kurum İBB Adayı olduğu dönemde İstanbul için beş yılda 650 bin konut yapma vaadinde bulunmuştu. Beş yılda 100 bin konut teslim alamayan TOKİ mağdurları ise "650 bin konutu nasıl yapacak?​” diyerek Kurum'a tepki göstermişti.

Erdoğan 650 bin konut demişti

Geçen yıl mart ayında deprem bölgesinde “kalıcı konut” temeli törenine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "650 bin konutu bir yıl içinde teslim edeceğiz" demişti.

Afşin'e yeni bir organize sanayi bölgesi kuracaklarını, çiftçilerin zararlarını telafi etmek için mazot, gübre, hayvancılık gibi alanlarda adım atacaklarını söyleyen Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

“Hasar tespitlerinin ardından Kahramanmaraş'ta 77 bin 57 afet konutu ve 30 bin 310 köy evi inşa etmek için kolları sıvadık. Temelini attığımız konut ve köy evi sayısı 18 bini buluyor. Mevcut planlamaya göre bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evini yapacağız. Bir yıl içinde biz bu kalıcı konutları bitirerek hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yaraları kısa sürede saracağız. Toplamda 650 bin konut yapacağız.”

En fazla yıkım Hatay’da oldu

130 bin binanın bulunduğu Hatay’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hasar tespit raporuna göre 5 bin 696 bina yıkıldı. Yıkılan bağımsız bölüm sayısı 23 bin 90 oldu. Acil yıkılacak ve yıkık bina sayısı 25 bin 822. En fazla yıkılan bina 3 bin 79 ile Antakya’da oldu. Hatay’daki 6,4 büyüklüğündeki son depremin 198 bin az veya orta hasarlı binaya etkisi ise bilinmiyor.

Hatay’da acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkılmış konut sayısı 215 bin 255 iken, Erdoğan'ın mart ayında açıkladığı verilere göre Hatay’da 3 bin 614 konut ve köy evi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından yurttaşlardan bir sene talep etmiş, “Amacımız bir yıl içinde, yıkılan her binanın yerine güvenle, huzurla oturulabilecek konutları teslim etmeye başlamaktır. Bir yıl içinde inşallah biz bu konutları tamamlayacak ve sahiplerine teslim edeceğiz” demişti.