Deprem, ülkemizin bir gerçeği ve ne zaman meydana geleceği belirsizliği nedeniyle insanlarda büyük korku ve kaygı yaratıyor. Bu durum, "tremophobia" olarak adlandırılan bir fobiye dönüştürülebilir. Deprem korkusuyla başa çıkmak için algı yönetimi uzmanları çeşitli yöntemler öneriyor. Günlük yaşam rutinlerini korumak, sosyal destek aramak, beden dengesini sağlamak, hazırlıklı olmak ve zararlı alışkanlıklardan kaçınmak, bu korkunun uzun vadede hafifletilmesine yardımcı olabilir. İşte bu yöntemleri detaylı bir şekilde ele alacağımız tavsiyeler.

Rutinlerinizle Güvende Hissedin

Belirsizlik, insanları rahatsız eder. Bu nedenle, günlük yaşam rutinlerinizi mümkün olduğunca koruyun. Düzenli uyuma, belirli saatlerde yemek yeme ve diğer rutinler, beyninizin belirsizlik hissini azaltacaktır. Korkularınızı Paylaşın

Korkularınızı ve depremle ilgili yaşadığınız kötü hisleri yakınlarınızla paylaşmak önemlidir. Sosyal destek, korku ve stres seviyenizi azaltabilir. Bedeninizi Dengede Tutun

Uykusuzluk, şekerli ve karbonhidratlı beslenme, hormon dengesini bozabilir ve korkuyu artırabilir. Uyku düzeninize dikkat edin, sağlıklı beslenin ve düzenli spor yaparak stresi azaltın. Hazırlıklı Olun

Deprem durumunda neler yapacağınızı planlayın. Bir deprem çantası hazırlayın ve uzmanların önerilerini inceleyin. Kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanarak kendinizi daha güvende hissedebilirsiniz. Alkol ve Uyuşturuculardan Kaçının

Alkol ve benzeri maddeler, kısa vadede rahatlama sağlasa da uzun vadede stres seviyenizi artırabilir. Korku ve stresten kaçınmak için bu tür maddelerden uzak durun ve zihninizi meşgul edecek hobilere yönelin.

Ek Tavsiye: Güçlü bir zihin, korkularınızın hayatınızı kontrol etmesini engeller. Kanalımda bulunan "Güçlü Bir Zihne Sahip Olmanın 10 Yolu" videosunu izleyerek bu konuda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.