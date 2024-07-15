Giresun'da dün yaşanan depremin ardından, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan alarm veren bir uyarı geldi. Bektaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Karadeniz Fayı'nın bölgedeki sahil şeridini tehdit ettiğini belirtti.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Giresun'da yaşanan 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından kamuoyunu endişelendiren bir açıklama yaptı. Bektaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Karadeniz Fayı'nın Doğu Karadeniz sahil illerini potansiyel olarak tehdit ettiğini vurguladı. Fay hakkında detaylı bilgi veren Bektaş, fayın levha sınırı faylarından farklı olarak daha uzun tekrarlanma süresine sahip olduğunu belirtti. Ancak fayın segmentlerinin hızları ve geçmişteki yıkıcı etkileri konusunda eksik bilgi olduğunu da dile getirdi.

Bektaş, özellikle sahil bölgelerinin zemin yapısının deprem büyütme özelliğine sahip olduğunu ve heyelan tehlikesi taşıdığını da vurgulayarak, bölge halkının dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Karadeniz Fayı'nın hareketleri ve olası etkileri konusunda sürekli olarak bilimsel çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı.