Deprem Uzmanı Ahmet Ercan'dan Üzen Haber! Beyin Kanaması Geçirdi

Ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, Bosna-Hersek’te geçirdiği beyin kanaması ve inme sonucu hastaneye kaldırıldı. Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden durumu hakkında açıklama yaparak, Sarayova'da gözlem altında olduğunu duyurdu.

Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Prof. Dr. Ercan, yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

“Bosna-Hersek’te boyundan bele omurilik boyunca gelen sırt ağrısıyla 22/12 tansiyonlar ambulans ile Sarayova hastanesi acile kaldırıldım. 10 gün önce kalbime stent takılmıştı. 3 saat süren sağlıkçı müdahaleleri ile tansiyon 13/7,5’a düşürüldü. Beyin kanaması ile inme atlattım. Şimdi Sarayova’da gözlem altında dinlenmekteyim. İlgi gösteren kardiyolog ile arkadaşlarıma, yakınlarıma teşekkür ederim.”