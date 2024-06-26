Önceki gün Soma merkezli yaşanan 4,8 şiddetindeki deprem sonrası bugün Bingöl Karlıova da 4,0 şiddetinde depremle sarsıldı.

Bingöl Karlıova da 26 Haziran saat 07.42’de 4,0 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli verilerine göre yaşanan deprem sonrası gözler Japon deprem uzmanının önceki gün verdiği röportaja çevrildi.

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Ege fay hattından çok, Marmara ve Doğu Anadolu fay hattına dikkat çekti.

TGRT’den Zehra Maslak'a röportaj veren Moriwaki, Marmara ve Doğu Anadolu fay hatlarının aktifliğinin devam ettiğini belirtti.

Ege bölgesinde en fazla 5,0 şiddetinde depremlerin meydana geleceğini söyleyen Moriwaki, “Çok nadirde olsa 6’yı bulur. Ancak bu durum çok beklenmiyor. Dikkat edilmesi gereken fay hattı Tunceli, Bingöl ve Elâzığ olmalı. Bu şehirlerde 7,0 üzeri deprem beklentisi yüzde 85'i aşıyor” dedi.

Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hatlarının enerji seviyesinin yüksek olduğunun altını çizen Moriwaki şu ifadeleri kullandı:

“Doğu Anadolu fay hattındaki deprem riskleri ve şiddetleri yüksek görünüyor. Türkiye'de son yıllarda en sık deprem olan bölge Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu oldu. Buradaki fay hatları uzun süre sessizdi. Birden enerji patlamasının yaşanması içerideki diğer miktarı artırıp sessiz olan fay hatlarını da hareketlendirdi. Yakın zamanda büyük bir deprem yaşanacaksa bu ya Tunceli de ya Bursa'da olacak.”