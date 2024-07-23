Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ederken, insanların tedirginliği sürüyor. Çanakkale ve Adana'da yaşanan depremler halkı yeniden korkuttu. Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, yaptığı açıklamalarda Kıbrıs, Ege ve Marmara bölgeleri için kritik uyarılarda bulundu ve sosyal medyada yayılan asılsız bilgilerin tehlikelerine dikkat çekti.

Çukurova rahatladı

Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Baki, Çukurova bölgesinin depremler açısından rahatladığını ifade ederek, "Hatay ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerle birlikte Hatay rahatladı. 4,5 büyüklüğünün altındaki depremler sorun yaratmaz. Ancak asıl sıkıntı, Kahramanmaraş, Malatya, Bingöl ve Van'a kadar uzanan Doğu Anadolu Fayı'nın uzantısında. Oradaki hareket eden 2. blok yerine oturuncaya kadar artçılar devam edecek. Ortalama 6,3 ve 6,5 büyüklüğünde yaşanacak bir depremle o bölge rahatlayacak" dedi.

Baki basınç biriken bölgelere dikkat çekti

Deprem açısından Kıbrıs, Ege ve Marmara bölgelerinin izlenmesi gerektiğini belirten Baki, "Şu anda asıl sıkıntı Kıbrıs, Ege ve Marmara bölgelerinde. Basınç ve birikim oraya yöneldi ve sıkıntılı süreç orada başladı. Bu bölgelerde hareketlenme başladı ve iyi izlenmesi gerekiyor. Televizyonlara çıkıp halkı bilgilendiren hocalarımız, lütfen sokaktaki vatandaş gibi konuşmasınlar. Birinci dereceden deprem coğrafyasındayız. Tarih boyunca bu coğrafya binlerce deprem geçirdi ve hep aynı yıkım var. 70-80 yıldan bu yana deprem öncesi önlemleri hiç alamadık. Konuşan hocalarımız, 'deprem olabilir' dememeli. Eksikliğimiz olan deprem öncesi önlemleri konuşmalıyız. Bütün dünya önlemini nasıl almış, o yönetmelikleri anlatmamız lazım" diye konuştu.

Binayı yıkan depremin dinamik kuvvetleridir

Baki, bina yapımında yetkili kişilere yasal sorumluluk getirilirse daha dayanıklı yapıların ortaya çıkacağını vurguladı. "Meksika 7,4 ile yerle bir oldu ama önlem aldılar ve 8,1 ile büyük bir sorun yaşamadılar. Geçtiğimiz günlerde Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi ama onlar da hiç sorun yaşamadı. Bizler ise hep aynı acıları yaşıyoruz. Tek konuşmamız gereken deprem öncesi önlemler. Binayı yıkan depremin dinamik kuvvetleridir. Bunları yerinde ölçüp hesaplarsak ve zemin etüdünden bina yapımına kadar yetkili kişilere yasal sorumluluk getirilirse, bu sorun kökünden çözülecek" dedi.

Sosyal medyada asılsız bilgilere dikkat

Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Melih Baki, sosyal medyada her yazılan açıklamaya itibar edilmemesi gerektiğini de söyledi. Baki, "Sosyal medyada bilim insanlarının fotoğraflarını paylaşıp altına kendilerinin söylemediği cümleleri yazıp kehanetler yaymak tehlikeli ve yanıltıcıdır. Halkımız, bilim insanlarını dinlemeli ve doğru kaynaklardan bilgi almalıdır" ifadelerini kullandı.