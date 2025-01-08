Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Osmaniye’de 105 kişinin hayatını kaybettiği, altı kişinin de yaralandığı Bilge Sitesi’nin yıkılmasına ilişkin davada eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’nın da olduğu dört sanığa 21’er yıl, iki sanığa ise sekiz yıl hapis cezası verildi.

Osmaniye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde eski Osmaniye Belediye Başkanı ve binanın yapıldığı 1995 yılında İmar Müdürü olan Kadir Kara ile müdürlük çalışanlarından Sevinç Ayşe Argun, Hülya İ. ve Mustafa N.'nin 'Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan tutuksuz yargılandığı davanın, karar duruşması yapıldı.

Duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz toplam sekiz sanıkla müşteki ve sanık avukatları katıldı.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanık eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’ya 21 yıl hapis cezası verdi.

Mustafa N. ve Hülya İ. beraat ederken, Mustafa İpek ve Faruk Pilge sekizer yıl, Ayşe Sevinç Argun ile tutuklu sanıklar Ayhan Gedik, Haluk Koç da 21’er yıl hapis cezası aldı.