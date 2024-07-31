Kahramanmaraş'ın Merkez Onikişubat ilçesindeki Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bulunan ve depremde yıkılarak 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı ile ilgili bilirkişi raporu, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Daha önce zemin kattaki pastanede kolon kesildiği iddiaları üzerine hazırlanan raporda, kesildiği öne sürülen kolonun binanın yıkılmasında herhangi bir etkisinin olmadığı belirtildi.

Ana sebep tasarım hataları

Bilirkişi raporunda, müteahhit Yakup Aktaş ve 12 yıl önce vefat eden statik proje müellifi Kemal Türkarslan asli kusurlu bulunurken, diğer sanıkların herhangi bir kusurunun olmadığı kaydedildi. Raporda, bina yıkımının ana sebebi olarak yapının kütle merkezi ile rijitlik merkezinin çakıştırılmaması, burulma düzensizliği ve diğer tasarım hataları gösterildi.

Kolon kesimi iddiaları asılsız çıktı

Daha önceki bilirkişi raporlarında, zemin kattaki pastanede kolon kesildiği belirtilmişti. Ancak nihai raporda, pastanede yapılan tadilatların ve kesildiği iddia edilen kolonun binanın yıkımında herhangi bir etkisinin olmadığı saptandı. Pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı'nın kolon kesmediği ve herhangi bir kusurlarının bulunmadığı ifade edildi.