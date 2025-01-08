Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin ardından yıkılan Seda Apartmanı'nın iddianamesi, 23 ay sonra tamamlandı. 45 kişinin hayatını kaybetmesine, yedi kişinin de yaralanmasına yol açan olayla ilgili müteahhit Ali Babaoğlu hakkında ciddi suçlamalar bulunuyor.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Seda Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili iddianameyi tamamladı. 45 kişinin yaşamını yitirmesine, yedi kişinin de yaralanmasına neden olan yıkımda, apartmanın yapımında görev alan müteahhit Ali Babaoğlu, fenni mesul ve statik proje müellifi hakkında "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, apartmanın yapım aşamasındaki eksiklikler detaylı şekilde sıralandı. 1975 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik'e aykırı olarak gerçekleştirilen inşaat, temel donatı, kolon ve kiriş alanlarında ciddi eksiklikler içeriyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ndeki akademisyenler tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna göre, bu eksiklikler yapım aşamasında "asli kusur" olarak değerlendirildi.

Ali Babaoğlu’nun savunması: Kusurum yok

İddianamede, sanık Ali Babaoğlu'nun ifadesine de yer verildi. Babaoğlu, yıkımda kusuru bulunmadığını belirterek, suçlamaları reddetti. Müteahhit, "Meydana gelen yıkım nedeniyle kusurum bulunmamaktadır" dedi.

Ancak Cumhuriyet Savcısı, bilirkişi raporlarına atıfta bulunarak, "Şüpheli, deprem bölgesinde olduğu ve yapılan yapının eksikliklerinin tespit edildiği halde gerekli dikkat ve özeni göstermedi" diyerek, Ali Babaoğlu’nun "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçunu işlediğini savundu.

Seda Apartmanı ve diğer binalardaki ölümcül yıkım: Toplam 272 kişi hayatını kaybetti

6 Şubat 2023’teki depremler, Kahramanmaraş'ta büyük bir yıkıma yol açtı. Seda Apartmanı’nın yanı sıra müteahhit Ali Babaoğlu’nun inşa ettiği Palmiye Sitesi ve diğer binalarda da ciddi kayıplar yaşandı.

Palmiye Sitesi'nde 151, Seda Apartmanı'nda 45 ve diğer binalarda 76 olmak üzere toplamda 272 kişi yaşamını yitirdi. Depremin ardından Babaoğlu, firar ettikten bir yıl sonra İzmir'de yakalandı ve tutuklandı.