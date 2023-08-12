Rotary 2420. Bölge Federasyonu, arama ve kurtarma faaliyeti yürüten Meksika ekibinin hayatını kaybeden ve enkaz altından 2 kişinin kurtarılmasına katkı sağlayan "Proteo" adlı arama kurtarma köpeğinin kentte adının yaşatılması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne kurulan ve Proteo'nun adı verilen hayvan kliniğinde röntgen cihazı, ultrason, laboratuvar, kedi ve köpek yoğun bakım üniteleri ile ameliyathane bulunuyor.

Federasyonun bölge sorumlusu Hasan Akbayrak, gazetecilere, depremin ilk gününden itibaren vakıf olarak deprem bölgelerine çeşitli yardımlar yaptıklarını söyledi.

Arama ve kurtarma köpeği Proteo'nun adının kentte yaşatılması için klinik kurduklarını ifade eden Akbayrak, şunları kaydetti:

"Bu dünyanın sadece bizlere ait olmadığını kurduğumuz klinik vasıtasıyla bir kez daha burada yaşamış oluyoruz. Çok ama çok mutluyuz. Hayvan dostlarımıza dokunabildiğimiz için, onlara da hayatlarının değerli olduğunu göstermek için buradayız. Aynı zamanda sevgili Proteo, canını bizim canlarımız için verdi ama onun ismi başka canlarda burada yaşayacak. Daha nice güzelliklerde buluşmak üzere."

Veteriner Yusuf Işık ise kentte ilk defa hayvan kliniğinin kurulduğunu belirterek, "İnşallah sokak hayvanlarına daha sağlıklı koşullarda daha iyi hizmet vermeye devam edeceğiz. Meksika'dan Adıyaman'a gelen Proteo isimli köpek enkazda bulunan 2 canımızı kurtarmıştı, 2 insanımızın tespitinde bulunmuştu. Sonrasında yaş nedeniyle Adıyaman'da öldü." dedi.