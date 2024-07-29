Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma Ekip (DÜAK) lideri Mehmet Turgut Tayuzak, Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü’nden Baran Bayar ve Uğur Akın, ayrıca Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Fırat Akyüz ile birlikte bu anlamlı zirve tırmanışını gerçekleştirdi.

Tırmanışa, Batman’ın Sason ilçesine bağlı Çalışırlar köyünden başlayan dağcılar, gecelerini Purşeng Yaylası’nda kamp yaparak geçirdi. Sabah saat 04.00’te zorlu bir tırmanışın ardından zirveye ulaşan ekip, burada hatıra fotoğrafı çekerek "depremi unutmadık, unutmayacağız" mesajını verdiler. Dağcılar, hayatını kaybedenlerin ruhlarına Fatiha okuyarak bir süre dinlendikten sonra inişe geçerek etkinliklerini tamamladılar.

Tayuzak, tırmanışlarının amacının depremde hayatını kaybeden vatandaşlara olan saygı ve anma olduğunu vurgulayarak, "Bu zirveyi AFAD’daki hocalarımıza, Dicle Üniversitesi yönetimimize, gönüllü ekibime, değerli ailem ve arkadaşlarıma armağan ediyorum. Bütün aileme ve AFAD gönüllülerine selam olsun" dedi. Tayuzak, deprem sonrası afetzedelere yardım etmeye devam edeceklerinin de altını çizdi.