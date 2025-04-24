Deprem, sel veya büyük afetlerde GSM altyapısının hasar görmesi yaygın bir durum. Ancak iOS ve Android telefonlarda yer alan Wi-Fi üzerinden arama özelliği sayesinde, Wi-Fi ağına bağlı olan kullanıcılar baz istasyonu olmadan da görüşme ve mesajlaşma yapabiliyor.
Wi-Fi ile arama nedir ve nasıl çalışır?
Bu teknoloji, telefonun bulunduğu yerdeki bir Wi-Fi ağına bağlanarak, çağrıların internet üzerinden yapılmasını sağlar. Böylece baz istasyonunun devre dışı kaldığı, mobil sinyalin zayıf olduğu bölgelerde bile iletişim kurulabilir.
Avantajları:
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GSM şebekesi gerektirmez
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Uçuş modundayken bile çalışır
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Acil durumda yardım isteme olanağı sağlar
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Hem iPhone hem Android cihazlarda kullanılabilir
Wi-Fi ile arama nasıl etkinleştirilir?
iPhone için:
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Ayarlar > Hücresel > Hattınız > Wi-Fi ile Arama yolunu izleyin
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“Wi-Fi ile Arama” özelliğini aktif hale getirin
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Wi-Fi ağına bağlıyken, baz istasyonu olmasa da arama yapabilirsiniz
Android için:
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Ayarlar > Bağlantılar > Wi-Fi Araması menüsüne girin
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Özelliği etkinleştirin
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Wi-Fi açık olduğu sürece telefon görüşmesi ve mesajlaşma mümkün
Afet anlarında neden önemli?
Shift Delete’in aktardığına göre, Wi-Fi ile arama özelliği özellikle afet bölgelerinde sinyal kaybının yaşandığı durumlarda hayat kurtarıcı bir araç olarak öne çıkıyor. Bu özellik sayesinde:
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Sevdiklerinize ulaşabilir
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Acil çağrılar yapabilir
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Konum bilgisi gönderebilirsiniz
Not: Wi-Fi bağlantısı gereklidir. Mobil veri veya sinyal olmasa bile internet ağı üzerinden iletişim kurulabilir.
Uzmanlardan çağrı: İletişim teknolojileri yaygınlaştırılmalı
Deprem gibi afetlerde iletişimin devam etmesi, arama kurtarma çalışmalarını hızlandırmak açısından büyük önem taşıyor. Uzmanlar, Wi-Fi ile arama gibi teknolojilerin kullanıcılar arasında yaygınlaştırılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması gerektiğini vurguluyor.