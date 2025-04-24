Deprem, sel veya büyük afetlerde GSM altyapısının hasar görmesi yaygın bir durum. Ancak iOS ve Android telefonlarda yer alan Wi-Fi üzerinden arama özelliği sayesinde, Wi-Fi ağına bağlı olan kullanıcılar baz istasyonu olmadan da görüşme ve mesajlaşma yapabiliyor.

Wi-Fi ile arama nedir ve nasıl çalışır?

Bu teknoloji, telefonun bulunduğu yerdeki bir Wi-Fi ağına bağlanarak, çağrıların internet üzerinden yapılmasını sağlar. Böylece baz istasyonunun devre dışı kaldığı, mobil sinyalin zayıf olduğu bölgelerde bile iletişim kurulabilir.

Avantajları:

GSM şebekesi gerektirmez

Uçuş modundayken bile çalışır

Acil durumda yardım isteme olanağı sağlar

Hem iPhone hem Android cihazlarda kullanılabilir

Wi-Fi ile arama nasıl etkinleştirilir?

iPhone için:

Ayarlar > Hücresel > Hattınız > Wi-Fi ile Arama yolunu izleyin “Wi-Fi ile Arama” özelliğini aktif hale getirin Wi-Fi ağına bağlıyken, baz istasyonu olmasa da arama yapabilirsiniz

Android için:

Ayarlar > Bağlantılar > Wi-Fi Araması menüsüne girin Özelliği etkinleştirin Wi-Fi açık olduğu sürece telefon görüşmesi ve mesajlaşma mümkün

Afet anlarında neden önemli?

Shift Delete’in aktardığına göre, Wi-Fi ile arama özelliği özellikle afet bölgelerinde sinyal kaybının yaşandığı durumlarda hayat kurtarıcı bir araç olarak öne çıkıyor. Bu özellik sayesinde:

Sevdiklerinize ulaşabilir

Acil çağrılar yapabilir

Konum bilgisi gönderebilirsiniz

Not: Wi-Fi bağlantısı gereklidir. Mobil veri veya sinyal olmasa bile internet ağı üzerinden iletişim kurulabilir.

Uzmanlardan çağrı: İletişim teknolojileri yaygınlaştırılmalı

Deprem gibi afetlerde iletişimin devam etmesi, arama kurtarma çalışmalarını hızlandırmak açısından büyük önem taşıyor. Uzmanlar, Wi-Fi ile arama gibi teknolojilerin kullanıcılar arasında yaygınlaştırılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması gerektiğini vurguluyor.