İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremin ardından yaşamını yitiren 15 yaşındaki ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz'ün anısına kurulan Sayra ve Çınar Vakfı, Mardin Mazıdağı'nda açtığı kütüphane ile çocukların eğitimine ışık tutuyor. Tülin Batmaz'ın öncülüğündeki vakıf, Mardin'in 8 köyünden gelen öğrencilere kitaplarla umut oldu.

2024'ün en önemli eğitim yatırımlarından biri

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden ikizlerin annesi Tülin Batmaz, Sayra ve Çınar Vakfı aracılığıyla sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Vakıf, İzmir'den Mardin'e taşıdığı kütüphane ile bölgedeki çocuklara eğitim fırsatları sunuyor. Mazıdağı Kemerli İlkokulu ve Ortaokulu'nda açılan 6. kütüphane, köy okullarında okuyan çocuklar için büyük bir anlam taşıyor.

Kütüphane açılışı ve içerdiği kitaplar

23 Nisan 2024'te yapılan kütüphane açılışında çocuklara hediyeler dağıtıldı ve birlikte keyifli anlar yaşandı. Kütüphanede 3,500 kitap bulunuyor; kitaplar, yaş gruplarına göre ayrılarak çocukların eğitim ihtiyaçlarına uygun şekilde sunuldu. Metrük bir binanın tadilatıyla kurulan kütüphane, 8 köye hitap ediyor ve çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor.

Depremin ardından eğitimde umut ışığı

Tülin Batmaz, kütüphanelerin açılışı öncesinde Sayra ve Çınar'ın hikayesini anlatan öz geçmişleri kapıya astıklarını belirtti. Çocukların Sayra ve Çınar'ı tanıması ve onların mirasını anlaması, eğitim yolunda büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Batmaz, eğitimde eşit fırsatlar sağlamak amacıyla vakfın projelerine devam edeceğini ve en az 10 kütüphane daha açmayı planladığını ifade etti.

Toplumun desteği ve gelecek planları

Sayra ve Çınar Vakfı, başvuruların bini aştığını ve maddi desteklerin yanı sıra çocuklara staj imkanı ve sosyo-ekonomik destekler sunduğunu belirtti. Vakıf, Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sunmak için çalışmalarına devam ediyor.