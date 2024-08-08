Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen depremin 18. ayında, uzun süredir kayıp olarak aranan 26 yaşındaki Merve Ateş’in cenazesi bulundu. Depremin ardından yaşanan enkaza ulaşılmakta zorluk çekilirken, Ateş’in ailesinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Merve Ateş’in cenazesi, DNA eşleşmeleri ve resimlerle yapılan incelemeler sonucunda İskenderun’daki Çankaya Mezarlığı’nda defnedilmişti.

Merve Ateş’e ait olduğu tespit edildi

Enkaz altından çıkarılan cenazenin ilk başta isimsiz olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Depremin 3. veya 4. gününde emniyet güçleri tarafından defnedilen cenazeye, uzun araştırmalar sonucunda Merve Ateş’in ismi verildi. Cenazenin, genetik analizlerle ve görsel kontrollerle Merve Ateş’e ait olduğu tespit edildi.