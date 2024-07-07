Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, ilçedeki eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla yapılan çalışmaları değerlendirdi. Yeni Şehit Ahmet Şılak Ortaokulu'nun tamamlanmasının, ilçenin eğitim kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti.

Kızılçukur Şehit Ahmet Şılak Ortaokulu'nun yıkım ve yeniden yapım süreci tamamlandı. 4 sınıflı olarak inşa edilen okul, modern dizaynıyla dikkat çekiyor. Okulun, önümüzdeki eğitim öğretim yılında öğrencilere kapılarını açması planlanıyor.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, ilçede devam eden okul yenileme projeleri hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin eğitime sunduğu geniş imkanlar doğrultusunda, ilçenin eğitim altyapısının modernize edildiğini vurguladı.

Yıldırak, yeni yapılan ve yapılacak olan okullarla Sarıgöl'ün eğitim seviyesinin yükseltilmesi hedefine vurgu yaparak, ilçenin eğitim ailesi olarak verdikleri görevlerin bilinciyle hareket ettiklerini ifade etti.