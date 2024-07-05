Yaşadığımız binanın sağlamlığını kontrol ettirmek, depremle başa çıkmak adına atılacak en önemli adımlardan biridir. Deprem anında ve sonrasında yapılacakları bilmek de hayati önem taşır, özellikle Türkiye gibi deprem riski yüksek bir ülkede yaşayanlar için. Depreme karşı bireysel olarak alabileceğimiz önlemlere ek olarak daha fazlasını yapmak mümkündür. AFAD ekipleri, deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerin ardından her zaman olay yerinde bulunarak afetzedelere üst düzey destek sağlarlar. Bu destek, mağdur olan vatandaşların ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanmasına yardımcı olur.

AFAD Gönüllüsü Nasıl Olunur?

e-Devlet Üzerinden Başvuru: AFAD gönüllüsü olmak için ilk adım, e-Devlet sistemine giriş yapmaktır. e-Devlet şifreniz yoksa, PTT şubelerinden temin edebilirsiniz. Şevval Sam Üzüm Kızın’da sahne aldı AFAD Gönüllüsü Başvuru Formu: e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra, AFAD gönüllüsü başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Formda kişisel bilgileriniz, iletişim bilgileriniz ve gönüllülükle ilgili tercihlerinizi belirtmeniz istenecektir. Eğitim ve Bilgilendirme: Başvurunuz onaylandıktan sonra, AFAD tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılmanız gerekmektedir. Bu eğitimler, afet anında yapılacak doğru müdahaleler hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar. Aktif Gönüllülük: Eğitimlerinizi tamamladıktan sonra, AFAD gönüllüsü olarak görev alabilir ve olası afet durumlarında aktif olarak çalışabilirsiniz.

AFAD Gönüllüsü Olmanın Avantajları

Topluma Katkı : Gönüllü olarak, toplumun afetlere karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Eğitim ve Deneyim : AFAD tarafından verilen eğitimler sayesinde, afet yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olabilirsiniz.

Dayanışma: Diğer gönüllülerle birlikte çalışarak, güçlü bir toplumsal dayanışma örneği sergileyebilirsiniz.