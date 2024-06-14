HATAY (AA) - LALE KÖKLÜ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremleri hasarsız atlatan, "dünyanın en büyük tek parça mozaiği"nin de yer aldığı Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi, bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden ziyaretçileriyle buluştu.

Yaklaşık 14 yıl önce bir otelin inşaat çalışması sırasında ortaya çıkan ve içerisinde Helenistik, Roma, Bizans, Orta Çağ ve İslamiyet dönemlerini ait mozaikler ile sokak, cadde ve hamam kalıntıları gibi eserlerin sergilendiği müze-otel konseptine sahip müze, depremleri hasar almadan atlattı.

Sarsıntılar nedeniyle müzenin sadece giriş duvarlarında çatlaklar oluştu, bazı bölümlerde sıva dökülmeleri yaşandı.

Bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan müzenin kapıları 11 Haziran'da yeniden ziyaretçilerine açıldı.

Müzenin hizmete alınmasıyla 6'ncı yüzyılda kenti sarsan depremde bazı yerlerinde dalgalanmalar olan ve "dünyanın en büyük tek parça mozaiği" kabul edilen 1050 metrekare büyüklüğündeki taban mozaiği de ziyaretçileriyle buluştu.

- "Depremlerde eserlerimizde herhangi bir hasar oluşmadı"

Hatay Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili Ali Çelikay, AA muhabirine, depremlerin ardından müzede, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Kültür Varlıkları ve Müzeleri Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda bakım onarım çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Müzenin ziyaretçilerini ağırlamaya başladığını belirten Çelikay, şöyle konuştu:

"Müzemiz kapalı ve açık teşhir alanlarından oluşuyor, kapalı alanda yaklaşık 341 eserimiz sergileniyor. Sergilenen eserler, açık alandaki kazılarda ortaya çıkarılan buluntulardan oluşmaktadır. Açık alanda ise en önemli buluntular arasında forum yapısına ait mozaikler ve yine Roma'nın erken dönemine ait Pegasus Mozaiği ile birlikte sokaklar, caddeler, hamam kalıntıları, dükkanlar ve işlikler sergilenmektedir. 6 Şubat 2023'teki depremlerde eserlerimizde herhangi bir hasar oluşmadı, sadece müzeye ait duvarlarda kısmı çatlaklar oluşmuştu onların onarımlarını tamamlayarak 11 Haziran'da ziyarete açmış olduk."

Çelikay, müzeye depremler öncesindeki gibi bir ziyaretçi yoğunluğu beklediklerini dile getirdi.

Ziyaretçilerden Süheyla Taş da torunu ve oğluyla müzeyi ziyaret ettiğini anlattı.

Depremlerin ardından müzenin yeniden ziyarete açılmasının kendilerini heyecanlandırdığını belirten Taş, "Müzemiz çok güzel, depremlerden önce de ziyaret etmiştim şimdi yeniden açıldı ve geldim. Evimize de çok yakın, gelip buraya depremin psikolojisini biraz olsun unuttuk." dedi.

Özkan Taş ise memleketi Hatay'ın tarihle dolu olduğunu ve deprem öncesi günlerine dönmesi adına müzenin yeniden ziyarete açılmasının kendilerini sevindirdiğini kaydetti.