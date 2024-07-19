Çocuklarda deprem travması nedir?

Deprem, çocukların ruh sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkilere, korkulara ve travmalara yol açabilir. Deprem hakkında çocuklarla iletişim kurmaktan kaçınmak ve sorulan soruları geçiştirmek, gelecekte çocukların ruh sağlığını bozabilir ve deprem travmasına neden olabilir. Bu nedenle, çocukların kaygılarını hafife almamak, sorunları zamanında çözmek ve önlem almak önemlidir.

Deprem çocuklara nasıl anlatılmalıdır?

Depremler, hem çocuklar hem de yetişkinler için korkutucu olabilir. Anne ve babalar da depremden korkarlar, fakat yaşadıkları korkuları ve duyguları saklayabildikleri için çocuklar onların korkularını hissetmezler. Ancak, anne ve babanın hissettiği korkuların çocuklar tarafından bilinmesinde bir sakınca yoktur. Bu paylaşma, çocuğun duygularını ve korkularını konuşması için onu cesaretlendirir. İletişim kurmak, çocuğun ve yetişkinin kaygılarını azaltmak için en yararlı yoldur. Böylece çocuk gerçek olmayan korkularından kurtulur ve ailesi de bu korkuları keşfederek çocuğuna yardım edebilir.

Psikolojik destek gerektiren durumlar

Korkuların sürekli hale gelmesi: Çocuğun korkuları uzun süre devam ediyorsa ve günlük yaşamını etkiliyorsa, profesyonel yardım alınmalıdır.

Travma belirtileri: Çocuğun uyku düzeninde bozulmalar, sürekli kabuslar, yoğun kaygı, iştah kaybı veya sosyal geri çekilme gibi belirtiler göstermesi durumunda uzman yardımı gereklidir.

Duygusal ve davranışsal değişiklikler: Ani ve açıklanamayan duygusal patlamalar, sürekli huzursuzluk, dikkat dağınıklığı veya okul performansında düşüş gibi durumlar dikkatle izlenmeli ve gerektiğinde destek alınmalıdır.

Çocuğun kendini ifade etmede zorlanması: Çocuğun korkularını ve duygularını ifade etmekte zorlanması durumunda, bir ruh sağlığı uzmanından yardım almak önemlidir.

Destek alma yöntemleri

Psikolojik danışmanlık ve terapi: Bir psikolog veya psikiyatristten profesyonel destek almak, çocuğun travmalarını ve korkularını aşmasına yardımcı olabilir.

Telefon ve online danışmanlık: Bazı aileler ruh sağlığı uzmanına gitmeyi kabul etmeyebilirler. Böyle durumlarda, telefon veya online görüşmeler yoluyla da destek alınabilir. Bu yöntemler, çocuğun psikolojisine yardımcı olabilir ve ailelere rehberlik sağlayabilir.

Okul psikolojik danışmanları: Okulda görev yapan psikolojik danışmanlardan destek almak da etkili olabilir. Çocuğun okul ortamında yaşadığı sorunları ele almak ve çözüm yolları bulmak için bu uzmanlardan yardım alınabilir.

Ne zaman destek alınmalıdır?

Çoğu anne ve baba, çocuğuna korkularını yenmesi için yardımcı olabilir. Ancak, bazı durumlarda çocuğun yaşadığı korku ve travmalar aile bireylerinin yardımıyla aşılamayabilir. Bu gibi durumlarda, ebeveynler bunu bir başarısızlık olarak görmemelidir. Bazı çocuklar için profesyonel psikolojik destek ve uzman yardımı gereklidir. İşte ne zaman ve nasıl destek alınması gerektiği ile ilgili bazı önemli noktalar:

Destek almanın önemi

Çocuklarda deprem korkusu ilerleyen dönemlerde travmalara yol açabilir. Bu gibi durumların önüne geçmek ve çocukların yaşadıkları sorunları ortadan kaldırmak için psikolojik destek alınması önemlidir. Erken müdahale, çocuğun duygusal ve psikolojik sağlığını korumak açısından kritik öneme sahiptir.

Ebeveynlerin, çocuğun duygusal ihtiyaçlarına duyarlı olmaları ve gerektiğinde profesyonel yardım almaktan çekinmemeleri, çocuğun sağlıklı bir şekilde büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunu