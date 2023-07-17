Şule ve Mustafa Ceylan çifti ile çocukları, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depreme Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde oturdukları evde yakalandı. Yıkılan evin enkazında kalan aileden Ceylan çifti ve oğulları Mahmut Efe sağ kurtulurken, kızları İrem hayatını kaybetti. Depremin ardından bir süre çadır kentte kaldıktan sonra prefabrik eve yerleştirilen Mahmut Efe ve ailesi, oradaki etkinlik çadırında THK İskenderun Şubesi yöneticisi İsmail Gümüştekin ile tanıştı. Mahmut Efe, Gümüştekin'e pilot olmak istediğini, en büyük hayalinin uçmak olduğunu söyledi. Gümüştekin de durumu THK operasyon birimine aktardı. Kurum tarafından anne ve babasıyla Ankara'ya getirilen Mahmut Efe'nin uçma hayali gerçeğe dönüştü. Annesiyle birlikte tek motorlu eğitim uçağına bindirilen Mahmut Efe, THK ekibiyle başkent semalarında uçuş deneyimi yaşadı. Yaklaşık yarım saat havada kalan Mahmut Efe, büyük sevinç yaşadı.



'ÇOK MUTLUYUM'



5'inci sınıf öğrencisi Mahmut Efe Ceylan "Bu hayalimi gerçekleştirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Havada her şey çok güzel gözüküyor. Çok mutluyum. Ben de büyüyünce o kaptan koltuğuna oturmak istiyorum. Büyüyünce pilot olmak istiyorum. İnsansız hava araçları da bulunduğu için pilot olmazsam da uçak mühendisi olmak istiyorum" dedi.

Anne Şule Ceylan ise depremde kızlarını kaybettiklerini söyleyerek, "Ankara'ya oğlumun hayalini gerçekleştirmek için geldik. İki çocuğum vardı, şimdi tek oğlumla ilerleyeceğim. Yaşadığım ve aldığım nefes sürecinde oğlumun arkasında duracağım. Oğlum için çok umutluyum. Oğlumun en büyük hayali pilot olmak. Uçuşumuz çok güzel ve keyifliydi. Daha önce bu zevki tatmamıştım, oğlumla birlikte gerçekleştirmek gurur verici" diye konuştu.