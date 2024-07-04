İstanbul merkezli serbest mimarlık ofisleri ve yapı sektörünün tüm paydaşlarının desteğiyle 21 yıldır faaliyetlerini sürdüren İstanbul Serbest Mimarlar Derneği- İstanbulSMD, geçen yıl gerçekleşen depremlerin ardından, afet bölgesindeki okulları önceliklendirerek hayata geçirdiği “İstanbulSMD Staj Programı”nı bu yıl Türkiye geneline açarak devam ettiriyor.İSTANBUL (İGFA) - “İstanbulSMD Staj Programı” bu yıl, Samet, Stoneline ve VitrA firmalarının değerli destekleriyle hayata geçiyor.

Programa katılan öğrencilerin konaklama ihtiyaçları İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Planlama Ajansı- IPA’nın koordinasyonu ve değerli destekleriyle sağlanıyor. ArchNetwork fon bulma gönüllüsü olarak destek veriyor. Bu yıl Türkiye genelindeki üniversitelerin mimarlık fakültelerine yaptığı açık duyurunun ardından 19 ilden gelen 96 mimarlık öğrencisinin başvurusunu kabul eden İstanbulSMD, üyesi ve programı destekleyen 43 mimarlık ofisinde staj imkanı sağlayacak. Program kapsamında ayrıca, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Salt ve Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi işbirliğiyle, katılan öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlayacak geziler ve etkinlikler de yer alıyor.

İstanbul SMD Başkanı Ali Hızıroğlu, Staj Programı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, derneğin kuruluş amaçları arasında yer alan “nitelikli çevrenin oluşmasında rol oynayacak” genç meslektaşların geleceklerine katkıda bulunan, “toplumsal sosyal sorumluluk” olarak gördükleri programı, üyelerimizden ve diğer tüm paydaşlarımızdan gelen olumlu görüşlerden aldığımız cesaretle kapsamını genişleterek devam ettirdiklerini söyledi.

"Biliyoruz ki depremlerin ülke genelinde açtığı yaraların sarılması uzun yıllar alacak" diyen Hızıroğlu, "Geçen yıl dernek olarak “biz neler yapabiliriz?” sorusuyla yola çıktığımız ve paydaşlarımızın değerli destekleriyle hayat bulan bu projenin, bu yıl da devam edebilmesi değerli paydaşlarımızın katkılarıyla mümkün oldu. Bu nedenle programın hayat bulmasını sağlayan başta Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Sevilay Uğur Çekim olmak üzere, öğrencilere kapılarını açan mimarlık ofislerine, üniversitelerin ilgili yöneticilerine, maddi manevi destek veren bütün paydaşlarımıza katkıları için gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.