Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen illerde mücbir sebep hali devam eden borçlular için önemli bir düzenleme yapıldı. Yapılandırma kanunları kapsamında borçlarını ödeyen depremzedeler için ödeme süreleri yeniden belirlendi. Yeni takvim, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlandı.

Düzenleme kimleri kapsıyor?

Yeni düzenleme, mücbir sebep halinin devam ettiği Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki borçluları kapsıyor. Bu illerdeki mükellefler, 7256 ve 7326 sayılı yapılandırma kanunları çerçevesinde ödemeleri gereken taksitlerin süresinin uzatılmasından faydalanacak.

Yeni ödeme takvimi

6 Şubat 2023 ile 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında ödemeleri gereken taksitlerin vadesi, mücbir sebep halinin sona erdiği Haziran 2025'e ertelendi. Peşin ödemeler de dahil olmak üzere ilk taksitin Haziran 2025’te yapılması gerekecek. Sonraki taksitler ise aylık periyotlarla devam edecek. Bu erteleme, depremzedelere ekonomik zorluklar karşısında önemli bir ödeme kolaylığı sağlayacak.

Hangi borçlar düzenlemeden yararlanacak?

Yeni düzenleme yalnızca vergi borçları ile sınırlı kalmayacak. İl özel idareleri, belediyeler ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına yapılan ödemeler de bu yapılandırmadan yararlanacak. Böylece deprem bölgesindeki vatandaşlar için çeşitli borçların ödeme yükümlülükleri ertelemiş olacak.