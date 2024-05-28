Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC), Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hatay Valiliği, AFAD ve finansal teknoloji şirketi BtcTurk iş birliğiyle hayata geçirilen 'BtcTurk Spor Okulları' düzenlenen törenle açıldı.

Antakya ve Defne ilçelerinde inşa edilen iki çok amaçlı spor salonu ve okulu, yüzlerce çocuğa atletizm, badminton, basketbol, jimnastik, futsal ve voleybol gibi dallarda ücretsiz eğitim imkanı sunacak. Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilecek eğitimlerle çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesi, sporun yaşamlarının bir parçası haline getirilmesi ve eğitimlerine devam etmelerine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Açılışa katılanlar ve konuşmalar

Açılış törenine Hatay Vali Yardımcısı Doğukan Mızrak, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, BtcTurk CEO'su Özgür Güneri, milli eskrimci Enver Yıldırım ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmalarda depremin yarattığı tahribata ve çocukların yaşadığı zorluklara değinilirken, BtcTurk Spor Okulları'nın bu zorluğun üstesinden gelmeye ve çocuklara umut ışığı olmaya katkıda bulunacağı vurgulandı.

TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener:

"Yaklaşık 16 ay önce bölgemizde büyük bir felaketi yaşadık. Bu yaraları sarma bağlamında ülkemizdeki birçok kuruluş ve insanımız, kendine düşen görevi yerine getirme çabası içinde bölgenin yeniden inşası ve rehabilitasyonu için ciddi projeler geliştirdi. TMOK olarak biz de paydaşlarımızla birlikte bu bölgede iki çok amaçlı spor salonu ve spor okulunu hayata geçiriyoruz."

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya:

"Ülke olarak 6 Şubat depreminin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bakanlık olarak bölgeye yönelik birçok faaliyet yürütüyoruz ve bu faaliyetlerimizdeki önde gelen paydaşlarımızdan birisi de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi. TMOK, iki konteyner kentte spor tesisi ve okulu açarak çocuklarımızın bu zorlu dönemi atlatmaları için önemli bir katkıda bulunuyor."

Hatay Vali Yardımcısı Doğukan Mızrak

"Deprem neticesinde binlerce vatandaşımız hayatına, yine binlerce ailemiz hanelerine veda ederken, çocuklarımız da okullarından, sosyalleşme alanlarından ve spor tesislerinden uzak düştüler. Devletimiz tüm imkanlarıyla depremin akabinde bu yaraları sarmaya çalışırken şehir dışından birçok hayırsever vatandaşımız, kuruluşumuz, sivil toplum örgütlerimiz devlet-vatandaş iş birliği içerisinde tüm imkanlarını Hatay'a seferber ettiler. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi de bu anlamda Valiliğimizle iş birliği yaparak ön plana çıkan, bizleri gururlandıran kuruluşlarımızdan bir tanesi oldu."

BtcTurk CEO'su Özgür Güneri

"BtcTurk olarak, sporun ve eğitimin toplumun kalkınmasında ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle, depremden etkilenen çocuklara spor yapma imkanı sunarak onların yaralarını sarmaya ve geleceğe umutla bakmalarına katkıda bulunmak istedik. BtcTurk Spor Okulları ile bu konuda önemli bir adım attığımıza inanıyoruz."