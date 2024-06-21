Depresyon, günümüzde sıkça karşılaşılan bir ruh sağlığı sorunudur. İlaç tedavisi ve terapi yaygın tedavi yöntemleri olsa da, sağlıklı bir diyetin de depresyon semptomlarını yönetmede önemli bir rol oynayabileceğini biliyor muydunuz?

Bitter çikolata, kortizol hormonunu azaltarak sinirleri yatıştırır ve stresi azaltır. Şekersiz ve bitter çikolata, depresyon semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Süt, iyi bir D vitamini kaynağıdır. D vitamini eksikliği depresyona neden olabilir. Norveç'te yapılan bir araştırma, D vitamini takviyesi alan kişilerin daha az depresif olduğunu gösterdi. Süt sevmeyenler, zenginleştirilmiş tahıllar, meyve suları ve konserve balık ile D vitamini alabilirler.

Badem, yüksek oranda magnezyum içerir. Magnezyumun sakinleştirici ve gevşetici etkisi vardır. Stresli veya kaygılı hissettiğinizde badem tüketebilirsiniz.

Bal

Bal, doğal şekere sahip olduğu için ani tatlı krizlerinde yapay ürünler yerine tercih edilebilir. İçindeki doğal şeker, depresif duygularla savaşmaya yardımcı olur ve sinirleri yumuşatır. Gün içinde bir tatlı kaşığı bal, gerginliği azaltır ve sakinlik sağlar.

Brezilya Fındığı

Brezilya fındığı, selenyum açısından zengindir. Selenyum, vücudunuzu serbest radikallerden korumaya yardımcı olur. Düşük selenyum seviyeleri depresyon riskini artırabilir. Günde bir Brezilya fındığı, günlük selenyum ihtiyacınızı karşılayabilir. Kahverengi pirinç, yağsız sığır eti, ayçiçeği tohumları ve deniz ürünleri de selenyum içerir.

Elma, B vitaminleri, potasyum ve fosfor deposudur. Sinirleri yatıştırıcı etkisi vardır. Günlük elma tüketimi, depresyon gibi rahatsızlıkların tedavisinde faydalıdır.

Havuç, kabak, ıspanak, tatlı patates ve kavundan alabileceğiniz beta-karoten ile doludur. Beta-karoten, daha düşük depresyon seviyeleri ile ilişkilendirilmiştir. Diyetinize daha fazla beta-karoten eklemekten zarar gelmez.

Hindi

Hindi, vücudunuzun serotonin üretmek için kullandığı triptofan içerir. Serotonin, depresyon üzerinde kilit rol oynayan bir beyin kimyasalıdır. Tavuk ve soya fasulyesi de benzer moral yükseltici etkiler sağlar.

Tavuk

Tavuk, bolca B6 vitamini içerir. B6 vitamini, dopamin ve serotonin (mutluluk hormonu) üretimini artırır. Tavuk tüketimi, kişinin mutluluk seviyesini artırır ve depresyonun önlenmesine yardımcı olur.

Kahve

Kafein, motivasyonunuzu artırabilir. Ancak doğum sonrası depresyon veya panik bozukluğu olan kişilerde semptomları kötüleştirebilir. Bir fincan kahvenin depresyon riskini azaltabileceği de söylenmektedir.

Sağlıklı bir diyet, depresyon ve kaygı ile başa çıkmada önemli bir destek sağlayabilir. Depresyon tedavisinde kullanılan geleneksel yöntemlere ek olarak, beslenme alışkanlıklarınızı düzenlemek de semptomları yönetmenize yardımcı olabilir.