19 Mayıs’ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylar, mahkeme koridorlarına taşındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, stadyum müdürü Ali Çelikkıran’ın darbedilmesiyle ilgili yargılama süreci başladı.

Adliyede tartışma

Mahkeme süreci için adliyede bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü arasında sözlü tartışma yaşandı. Hulusi Belgü, Metin Öztürk’e, "Hiç mi utanmıyorsunuz? Yakışıyor mu size? Herkesi tahrik edip ondan sonra arkanı dönüp gidiyorsun" diyerek tepki gösterdi.

Metin Öztürk ise herhangi bir yanıt vermeden arkasını dönerek adliyeden uzaklaştı.

Ne olmuştu?

19 Mayıs’taki derbi sonrası, stadyumda yaşanan olaylarda Galatasaray stadyum müdürü Ali Çelikkıran darbedilmiş ve taraflar birbirini suçlamıştı. Yaşanan gerginlik, her iki kulübün yöneticileri arasında da büyük tartışmalara yol açtı.