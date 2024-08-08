Nazilli Belediyesi Derebaşı Mahallesi'nde hayati önem taşıyan yolun yapım çalışmalarına başladı.

Üç sokağın birleşimini sağlayan yol aynı zamanda bağlantı yolu olarakda kullanılacak. Uzun yıllardır mahalle sakinlerinin çilesi halindeki patika yolun geçtiğimiz dönem stabilizesi yapılarak, kenarlarında güçlendirme çalışmaları gerçekleştirilmişti. İstinat duvarlarının yapımından sonra yarım kalan yolun yapım çalışmaları Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik’in talimatıyla yeniden başlatıldı.

"Şükranlarımı sunuyorum"

Mahalle sakinleri için önem taşıyan yolun bağlantı yolu olarak da kullanılacağını belirten Derebaşı Mahallesi Muhtarı Mesut Tuncel; “Öncelikle Ertuğrul Başkanıma çok teşekkür etmek istiyorum. Yıllardır ertelenen yolumuzun yapım çalışmalarını başlattı. Hayati önem arz ettiği için bizi geri çevirmedi. Tapuda yol olarak görünen bu alanın izi bile yoktu. Şimdi yapımına başlanılan bu yol sayesinde, bu sokaklara yaşayan vatandaşlarımızın sağlık sorunları yaşandıklarında ambulans, itfaiye gibi araçlarda bu yoldan geçebilecek. Mahallem adına Belediye Başkanımız Dr. Ertuğrul Tetik’e şukranlarımı sunuyorum” dedi.