Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda dereceyle üniversiteye yerleşen öğrencileri makamında ağırlayarak kayıt işlemlerini gerçekleştirdi. İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu da bu özel günde öğrencilerin sevinçlerine ortak oldu. Öğrenciler, EÜ Merkez Kütüphanesi’nde kayıt işlemlerine başladı.

Ege Üniversitesi'nde kontenjanlar doldu

Bu yıl Ege Üniversitesi'ne toplam 9 bin 35 öğrenci kayıt yaptırma hakkı kazandı ve kontenjanlar tamamen doldu. Üniversiteyi tercih eden öğrencilerin yüzde 68,14’ü Ege Üniversitesi'ni ilk 5 tercihleri arasında yer aldı. Sayısal alanda 547,73 puan ile Türkiye 273’üncüsü, Sözel alanda 475,02 puan ile Türkiye 962’ncisi, Yabancı Dil alanında 486,39 puan ile Türkiye 3 bin 50’ncisi ve Eşit Ağırlık alanında 451,09 puan ile Türkiye 4 bin 49’uncusu olan dört öğrenci, üniversitenin en yüksek puanla giriş yapan öğrencileri arasında yer aldı. Prof. Dr. Budak ve Dr. Kasapoğlu, bu öğrencilerin kayıtlarını bizzat gerçekleştirdi.

"Ege Üniversitesi’ne Hoşgeldiniz"

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, öğrencilere yönelik yaptığı konuşmada, “Yeni öğrencilerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Üniversitemizi dereceyle kazanan öğrencilerimizin heyecanlarına ortak oluyoruz. Eğitim sürecinde ve mezuniyetten sonra bu fırsatın değerini daha iyi anlayacaklar. Ege Üniversitesi, nitelikli bir eğitim sunmanın yanı sıra sosyal ve kültürel bakımdan da zengin bir üniversite yaşamı vadediyor. Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması'na göre, üniversitemiz öğrenci memnuniyeti açısından A Plus kategorisinde yer alıyor. Tüm hazırlıklarımız tamam, huzurlu ve güvenli bir kampüs ortamı onları bekliyor. Başarılar diliyorum” dedi. Başarılı öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Budak ve İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu tarafından kimlik kartlarını bizzat aldılar.