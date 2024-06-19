Deri Ihracatçılarından Çağrı

Türkiye'de döviz kurlarının enflasyon oranında artmaması nedeniyle maliyet tutturamayan ve bu nedenle ihracatı 2024 yılının ilk beş ayında yüzde 25 gerileyen Türk deri sektörü, yaklaşan Kurban Bayramı'nda kesilecek kurbanlıkların derilerinin ekonomiye kazandırılması için bir çağrı yaptı. Türk deri ve deri mamulleri ihracatçıları, konuyla ilgili hazırladıkları kamu spotuyla derinin ekonomiye kazandırılması için dikkat edilmesi gereken adımları özetlediler.

Kurban derilerinin önemi

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Gündoğdu, Kurban Bayramı'nda 1 milyon hayvanın kurbanlık olarak kesildiğini ve ortalama 300 bin derinin ekonomiye kazandırılamadığını belirtti. Gündoğdu, "Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanların derilerini heba ettiğimiz için ham deri ithal etmek zorunda kalıyoruz. Kurbanlıkların derileri makine ile yüzülmeli, kristalize tuzla tuzlanmalı ve serin yerde bekletilmelidir. Poşette bekletilmemelidir. Tüylü kısmı dışarıda kalacak şekilde katlanmalıdır" dedi.

Büyük ekonomik kayıplar

Gündoğdu, ehil olmayan kişilerin yanlış işlemleri sonucu parçalanan derilerle 1,5 milyon çanta ve 6 milyon ayakkabı üretilebileceğini vurgulayarak, bu yanlış işlemler nedeniyle büyük ekonomik kayıplar yaşandığını ifade etti. "Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanların derilerini heba ettiğimiz için ham deri ithal etmek zorunda kalıyoruz. Kurbanlıkların derileri makine ile yüzülmelidir. Kristalize tuzla tuzlanmalı ve serin yerde bekletilmelidir. Poşette bekletilmemelidir. Tüylü kısmı dışarıda kalacak şekilde katlanmalıdır" şeklinde uyarılarda bulundu.

Deri İhracatçıları Birliği'nden önemli tavsiyeler

Gündoğdu, "Kurban derileri ekonomimize can olsun, Kurban Bayramımız mübarek olsun" diyerek, kurban derilerinin doğru şekilde işlenmesi ve ekonomiye kazandırılması gerektiğini belirtti. Kurbanların usta kasaplar tarafından kesilmesi, derilerin soğutulması ve tuzlanması gerektiğini vurgulayan Gündoğdu, bu zincirin bir halkasının eksik olması durumunda derilerin çöp olacağını ve milyonlarca liralık derilerin heba olacağını söyledi.

Türk deri sektörü, Kurban Bayramı'nda kesilecek hayvanların derilerinin doğru şekilde işlenmesi ve ekonomiye kazandırılması için tüm vatandaşlara çağrıda bulundu. Deri ihracatçıları, kurban derilerinin milli servet olduğunu vurgulayarak, bu değerli kaynakların heba edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.