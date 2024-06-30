Güzelliği ve sesiyle sahnelerin iddialı ismi İrem Derici Alaçatı Hayal Kahvesinde sahne aldı.

Başarılı sanatçı geçtiğimiz cumartesi gecesi Çeşme Alaçatı Hayal Kahvesi sahnesinde unutulmaz bir performansla adeta nefesleri kesti. Gece saat 23:00 da sahneye çıkan ünlü sanatçı İrem Derici’yi izlemeye gelen hayranları mekanı tıka basa doldurdu. Biletlerin günler öncesinden tükenmeye başladığı gecede eğlence tavan yaptı. Muhteşem sahne performansı ve seslendirdiği yüksek tempolu şarkıları ile ritmin bir an bile düşmediği gece renkli görüntülere sahne oldu. Şık sahne kostümü ve danslarıyla da göz dolduran Derici konseri dinleyenlerden tam not aldı. Sahnede Serdar Ortaç’tan aldığı şarkıyı seslendiren Derici, Ortaç’ın son dönemde aldığı alkol ve sigarayı bırakma kararından dolayı sanatçıyı sahneden tebrik etti. Serdar Ortaç fanı olduğunu ve sanatçıya olan hayranlığını sahneden bir kez daha dile getiren İrem Derici hayranlarının takdirini topladı.