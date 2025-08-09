Aykırı tavırları ve sıra dışı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Derin Talu, katıldığı bir YouTube programında samimi itiraflarda bulundu. Defne Samyeli ile Eren Talu’nun kızı olan 21 yaşındaki genç isim, yalan makinesine bağlanarak kendisiyle ilgili soruları yanıtladı.

Soruları cevapladı

“Kendinle barışık olmadığın bir durum var mı?” sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti. Estetik konusunda düşünceleri sorulan Talu, burnu ile ilgili küçük bir değişiklik yapmayı düşündüğünü ancak “fazla estetikli” bir görünüme sahip olmaktan çekindiğini dile getirdi.

Genç oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: “Yüzüm öyle cesur bir ifade taşıyor ki, insanlar bana farklı gözle bakabilir. Eğer saç rengim sarışın olsaydı ya da göğüslerimle ilgili estetik bir müdahale yapsaydım, insanların hakkımda olumsuz düşünceleri olabilir.”

"Deneyimli erkekleri tercih ederim"

Aşk hayatına da değinen Derin Talu, geçmişte birkaç ilişki yaşadığını ve partner seçiminde saygı ile çalışkanlığın kendisi için öncelikli olduğunu söyledi. Maddi durumun kendisi için bir kriter olmadığını ifade eden Talu, “Deneyimli erkekleri tercih ederim, çünkü ne istediğini ve nasıl davranacağını biliyorlar” dedi.

Sosyal medyada aktif bir isim olan Talu, günde yaklaşık 5 saat TikTok ve 5 saat Instagram’da vakit geçirdiğini belirtti. Paylaştığı twerk videolarının beklediği ilgiyi görmediğini söyleyen genç isim, “Herkes sosyal medyada ağını kuruyor ama herkes benim yaptığım tarzda yapmıyor” diye konuştu.

Kısa süre Amerika’da yaşadığını ancak insan ilişkilerinin zor olması nedeniyle Türkiye’ye döndüğünü belirten Talu, “Avrupa’da yaşama fikrine kapalı değilim ama şimdilik Türkiye’de kalmayı tercih ediyorum” dedi.