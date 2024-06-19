Yaylı çalgıların bir türü olan viyolonsel ya da diğer adıyla çello, yaylı çalgılar ailesinden dört telli ve tenor sesli bir çalgı olarak biliniyor.

16. yüzyılda ilk örnekleri Fransa'da ortaya çıkan bu çalgının şekli, kadın vücudunu andırıyor. Başlangıçta beş telli olarak yapılan viyolonsel, önceleri orkestrada bas sesleri desteklemek için kullanıldı. Perdeli bir yaylı çalgı olan “viola da gamba” viyolonselin atası olarak biliniyor.

Viyolonselin tek başına belirgin bir çalgı olarak ortaya çıkması ise 18. yüzyılda oldu.

Keman ailesi yaylılar grubunun en kalın sesli çalgısı olan kontrbasla karıştırılıyor çoğu zaman ama viyolonsel; keman, viyolo, viyolonsel, kontrbas beşlisinin üçüncü üyesi.

Viyolonselin özellikleri neler?

Viyolonsel, büyük boyutlu bir yaylı çalgı ve genellikle ağaç malzemeden yapılır. Gövdesi ahşaptan yapılırken, telleri genellikle metal olur.

Enstrüman ön yüzünden sesi yayar ve genellikle iç kısmı lak ile kaplanır. Bir ürünün parlak ve çekici görünmesini; aynı zamanda ürünün dış etkenlere karşı korunmasını sağlayan bu kaplama sesin yayılmasını ve yankılanmasını sağlar.

Viyolonselin boyutu, çocuklardan yetişkinlere kadar farklılık gösteriyor. Bir viyolonselci, kendi boyuna uygun bir enstrüman seçer.

Ses rengi

Viyolonselin derin, zengin ve dokunaklı bir sesi var. Alt oktavlardaki notaları güçlü bir şekilde ifade eder. Sesi, duygusal ve etkileyici bir etki yaratır. Bu nedenle klasik müzikte solo performanslarında ve orkestra içinde önemli bir rol üstlenir.

Doğru tekniklerle çalındığında, viyolonselde çıkarılan ses geniş bir tonal aralığa sahip olur; dinleyicilerle derin duygusal bağlar kurar.

Viyolonselin kendine özgü sesi ve büyüleyici yapısı, onu klasik müzik dünyasında vazgeçilmez bir enstrüman hâline getirdi.

Viyolonsel dağarcığından bir seçki

Viyolonsel için yazılmış birçok güzel beste bulunuyor. İşte bazı tanınmış bestecilerin etkileyici viyolonsel eserleri:

Johann Sebastian Bach / Viyolonsel Süitleri

Bach'ın altı viyolonsel süiti, viyolonsel literatürünün en önemli parçalarından biri. En bilineni Prelüd bölümüyle tanınan birinci süiti.

Edward Elgar / Viyolonsel Konçertosu

Elgar'ın Viyolonsel Konçertosu, romantik dönemin etkileyici ve derin eserlerinden biri. Konçerto dramatik girişiyle dikkat çeker.

Dmitri Şostakoviç / Viyolonsel Sonatı

Şostakoviç'in viyolonsel için yazdığı bu sonat, duygusal derinliği ve teknik zorluklarıyla viyolonsel literatüründe önemli bir yer tutuyor.

Antonín Dvorak / Bir ve iki numaralı Viyolonsel Konçertosu

Dvořák'ın viyolonsel için yazdığı konçertolar, viyolonsel literatürünün klasiklerinden. Özellikle 2. Konçerto, yaygın olarak icra ediliyor.

Camille Saint-Saens / Viyolonsel Konçertosu

Saint-Saëns'in viyolonsel için yazdığı birinci konçertosu, teknik zorlukları ve melodik zenginliğiyle ünlü. Eser canlı ve ritmik yapısıyla biliniyor.