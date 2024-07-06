Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Derinkuyu Belediye Başkanı Taner İnce’yi makamında ziyaret etti.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir ilçe ve belde belediye başkanlarına yönelik ziyaretlerini sürdüren Belediye Başkanı Rasim Arı, Derinkuyu ilçesindeydi. Beraberinde başkan yardımcısı Hasan İler ile birlikte Derinkuyu Belediye Başkanı Taner İnce’yi makamında ziyaret eden Arı, burada bir süre İnce ile sohbet ederek yeni görevinde başarılar diledi.

İnce ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Arı’ya teşekkür etti.

Her iki başkan daha sonra birlikte Derinkuyu çarşısında esnaf ziyaretlerinde bulundu. Ziyaretlerde Derinkuyu hemşehrileri ile sohbet eden Arı, vatandaşlarla birlikte fotoğraf çektirdi.