Uzmanlar, son yıllarda estetik dünyasında popülerlik kazanan dermal dolgu tedavileri hakkında önemli bilgiler sunuyor. İşte dermal dolgu yaptırmadan önce bilmeniz gerekenler:

1. Tüm dolgu maddeleri aynı değildir

Dermal dolgular, farklı ihtiyaçlara hitap eden çeşitli türlerde sunulur. Hyaluronik asit (HA) bazlı dolgular, çapraz bağlanma derecesi ve partikül boyutuna göre farklı özellikler taşır. Bu, bazı dolguların daha esnek, bazıların ise daha yapısal olmasını sağlar.

2. 6 ay ile birkaç yıl arasında sürer

Dermal dolgunun etkisi, kullanılan dolgu maddesinin türüne ve enjekte edildiği bölgeye bağlı olarak değişir. Dudaklar gibi hareketli bölgelerde dolgu genellikle 6 ay ila 1 yıl sürerken, elmacık kemikleri veya çene gibi daha az hareketli bölgelerde etkisi 2 yıla kadar devam edebilir.

3. Dolgu göçebilir

Dolgunun uygulandığı bölgeden farklı yerlere geçmesi nadir de olsa mümkündür. Özellikle fazla dolgu kullanıldığında veya aktif kasların bulunduğu bölgelerde bu risk artabilir. Bu nedenle, deneyimli ve güvenilir enjektörlerle çalışmak önemlidir.

4. Dolgu kaldırmaz, doldurur

Dermal dolgu, botoks gibi kırışıklıkları yumuşatmaz veya cilt gevşekliğini gidermede kaldırma etkisi yaratmaz. Dolgu, sadece yüzün belirli bölgelerine hacim kazandırarak kırışıklıkları düzeltebilir.

5. Sonuçları hemen ve zaman içinde görebilirsiniz

Dermal dolgu enjeksiyonlarının sonuçları genellikle hemen görülür. Bu, etkisini göstermesi birkaç hafta sürebilen nöromodülatörler veya sonuçları aylar sürebilen radyofrekans gibi diğer tedavilerden farklıdır. Bu sayede, gerçek zamanlı olarak ince ayarlar yapılabilir.

6. HA dolgusunu çözebilirsiniz

Hyaluronik asit bazlı dolgu maddeleri, hyaluronidaz adı verilen bir enzimle çözülebilir. Dolgu migrasyonu veya şişlik gibi sorunlar yaşanırsa, dolgu eritilebilir. Bazen ameliyat öncesi dolgunun eritilmesi gerekebilir.

Dermal dolgular, estetik çözümler sunarken çeşitli faktörlere bağlı olarak etkili ve güvenli bir şekilde kullanılabilir. Bilinçli bir karar vermek ve uzman bir profesyonelle çalışmak bu süreçte önemlidir.