İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Aleviliğin sadece kültürel bir etkinlik gibi ele alınmasının asla kabul edilemeyeceğini ifade etti. Dervişoğlu, "Cemevi meselesi artık bir sonuca ermelidir" diyerek, Alevi-Bektaşi ocaklarının haklı taleplerinin karşılanması gerektiğini vurguladı.

Dervişoğlu'ndan alevilik açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkmen Alevi Ocakları Birliği Kültür Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından düzenlenen 'Horasan'dan Balkanlar'a Avrasya Alevi-Bektaşi İnanç Önderleri Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, Aleviliğin folklorik bir etkinlik gibi ele alınmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Aleviliğin, sadece folklorik, kültürel bir etkinlikmiş gibi ele alınması asla kabul edilemez" dedi.

"Alevi ocaklarının ateşi sönmeyecek"

Dervişoğlu, Alevi-Bektaşi ocaklarının ateşinin asla söndürülemeyeceğini ifade etti. Anadolu'yu irfanıyla sağaltmış bu ocakların, kimse tarafından hor görülmesine izin verilmeyeceğini belirtti. "Kimseyi hor baktırmayız, hor gördürmeyiz" diyen Dervişoğlu, haklı sitemlerin artık bir sonuca varması gerektiğini söyledi.

"Cemevi meselesi çözülmeli"

Dervişoğlu, Cemevi meselesine de değinerek, "Türkiye'de Cemevi meselesi artık bir sonuca ermelidir" ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Devleti idare edenlerin, hem insanlığa hem de vatandaşlarına karşı görevleri bellidir" diyerek, devletin inançlara yönelik yaklaşımının netleşmesi gerektiğini vurguladı. Dervişoğlu, Alevi-Bektaşi ocaklarının, "Cumhuriyet’e her daim sadakatle bağlı kalmış" bir yapıya sahip olduğunu belirterek, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı da uyardı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na uyarı

Dervişoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı’na yönelik olarak, "Alevi-Bektaşi ocaklarına yaklaşımını ivedilikle gözden geçirmesi gerekir" diye konuştu. Laiklik ilkesinin gerekliliklerine dikkat çeken Dervişoğlu, Diyanet’in rolünün sadece koordine etmek olduğunu ve yönlendirme veya güdüleme olmaması gerektiğini ifade etti.

Dervişoğlu'ndan Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Konuşmasında, ayrımcılığa ve kutuplaşmaya karşı birlik ve beraberlik mesajı veren Dervişoğlu, "Horasan’dan Balkanlar’a kadar kurduğumuz köprüler, gönül erlerimizin eseridir" diyerek, bu değerlerin korunması gerektiğini belirtti.